Bilo da ste na poslu, treningu, plaži ili u pokretu, često se dešava da piće koje ponesete više ne bude dovoljno hladno već nakon kratkog vremena. Upravo zato sve više ljudi traži jednostavne načine da voda ostane hladna što duže.

Na društvenoj mreži TikTok pojavio se viralni trik koji je privukao veliku pažnju korisnika širom sveta. Mnogi tvrde da je izuzetno efikasan, a najvažnije je da ne zahteva nikakvu posebnu opremu, skupe termose ili dodatne uređaje.

Trik je veoma jednostavan: obična plastična boca vode se napuni do pola i stavi u zamrzivač, ali okrenuta naopako. Kada se voda zamrzne, formira se veliki komad leda u donjem delu boce, dok gornji deo ostaje prazan.

Kada krenete napolje, dovoljno je da bocu dopunite običnom hladnom vodom. Kako se led postepeno topi, on održava vodu hladnom znatno duže nego što je to slučaj sa standardnim ubacivanjem kockica leda. Razlog je jednostavan – veliki komad leda se topi sporije, pa samim tim produžava efekat hlađenja.

Ova metoda omogućava da imate i trenutnu količinu pitke vode, ali i dugotrajni izvor hlađenja koji se aktivira tokom dana. Zbog toga je posebno popularna među ljudima koji provode mnogo vremena napolju tokom leta.

Ipak, stručnjaci napominju da iako hladna voda može delovati veoma osvežavajuće tokom visokih temperatura, ekstremno ledena pića nisu uvek idealna za organizam. Kod nekih ljudi mogu izazvati nelagodnost u stomaku, pa se često preporučuje umereno hladna voda kao najbolji balans između osveženja i prijatnosti za telo.