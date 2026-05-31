Jutjub kanal Drone Pro Hub objavio je novi video koji prikazuje sirovu brzinu novog drona Blackbird.

Dron je dostigao brzine preko 720 kilometara na sat u testiranju niz vetar, i oborio postojeći Ginisov svetski rekord. Očekuje se da uđe u Ginisovu knjigu rekorda.

Sa nekoliko timova koji se takmiče da budu najbolji, Blackbird ima puno posla. U ovoj najnovijoj verziji, programeri su koristili nove propelere od ugljeničnih vlakana sa nazubljenom prednjom ivom, napravljene pod ekstremnim nagibom kako bi se postigla maksimalna brzina. Iako je postojala izvesna zabrinutost oko toga kako bi to moglo uticati na stabilnost leta pri malim brzinama, nije se pokazalo kao problem u stvarnim testiranjima.

Nazubljena prednja ivica pomaže u usmeravanju vazduha preko najšireg dela lopatice propelera, poboljšavajući njenu efikasnost. Takođe izgledaju prilično kul, što, kao što svi znamo, čini da sve ide brže.

Nije bio gladak put do savršenog probnog leta; početno letenje je propalo zbog prekida videa, verovatno zbog Doplerovog efekta. Izgubili su taj dron, pa je ostalo samo poslednji preostali model da napravi drugi pokušaj. Srećom, ovog puta je sve išlo po planu.

Na prvom testu niz vetar, Blekberd je dostigao 725 km/h. Kada su ga vratili u drugom smeru, u vetar, dostigli su 640 km/h. Sa prosekom od 710 km/h, to je novi svetski rekord koji čeka da bude potvrđen. Prethodni rekord je bio 658 km/h, koji su postavili otac i sin, Luk i Majk Bel, u januaru.

Taj rekord za sada važi, jer tim kanala Drone Pro Hub još uvek nije sertifikovao svoj novi rekord drona.

„Crna ptica“ se morala suočiti sa nekim ekstremnim uslovima tokom leta, ne samo zbog vremenskih uslova. Dron je trošio 400 ampera oko 10 sekundi tokom svog leta velikom brzinom, a baterije su navodno dostigle 80 stepeni Celzijusa, pri čemu je termoskupljajući materijal oko njih počeo da se topi. To ne sluti na dobro za dugoročne letove pri ovim brzinama, ali pokazuje gde bi se mogla napraviti jasna poboljšanja za dodatni vek trajanja, piše Yahoo.