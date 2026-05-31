Prema rečima Agnes Šantre, glavnog pilota u Er Tahiti Nuiju, prigušivanje svetla u kabini aviona je važno jer omogućava očima putnika da se prilagode mraku.

„Kada želite da vidite zvezde noću, vašim očima je potrebno vreme da se prilagode nakon što ste bili unutra sa svetlim, jasnim svetlom“, objašnjava Šantre. „Ova procedura postoji da bi se smanjilo vreme.“

Naravno, moje sledeće pitanje je, zašto naše oči moraju biti u stanju da se brzo prilagode tokom leta? Odgovor na to ima veze sa spremnošću za evakuaciju u hitnim slučajevima, posebno u slučaju nestanka struje.

Pola S. Adams, stjuardesa koja je radila za Etihad ervejz pre nego što je postala privatnik, kaže za T+L da se prigušivanje svetla u kabini vrši pre svega zbog bezbednosti putnika.

„Poletanje i sletanje su najkritičnije faze leta gde se dešava većina incidenata“, kaže Adams. „Ako se dogodi vanredna situacija (pad, prekinuto poletanje, evakuacija), putnici i posada moraju biti u mogućnosti da vide napolje i brzo se prilagode.“

Zaista, prema najnovijim podacima koje je objavilo Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA) – koje predstavlja 350 avio-kompanija širom sveta – više od polovine avionskih nesreća dešava se tokom sletanja. Nakon sletanja, najopasnija vremena, statistički gledano, su tokom poletanja, prilaza i početnog penjanja. Krstarenje, kada je avion u vazduhu, čini samo 4,6% nesreća.

Ipak, avionske nesreće su prilično retke. Na osnovu statistike, IATA kaže da biste morali da letite 365 dana u godini više od 100.000 godina pre nego što biste se našli u fatalnoj nesreći. U međuvremenu, podaci koje je analizirao Masačusetski institut za tehnologiju pokazuju da je približno samo jedan od svakih 13,7 miliona putnika koji se ukrcavaju u riziku da bude u nesreći – i to uključuje nefatalne incidente. Ipak, avio-kompanije su preterano oprezne.



Adams kaže da prigušivanje svetla u kabini tokom poletanja i sletanja takođe smanjuje unutrašnji odsjaj na prozorima. „Ovo olakšava posadi i putnicima da uoče opasnosti napolju poput vatre, dima, krhotina itd.“ A kada su svetla prigušena, lakše je videti vizuelne signale unutar aviona, uključujući markere putanje na podu za hitne slučajeve, koji su osvetljeni fotoluminiscentnim trakama.

Konačno, prigušivanje svetla u kabini pri poletanju i sletanju pomaže u uštedi energije, iako je to minimalna količina. „Na nekim tipovima aviona, posebno starijim, ili u određenim situacijama kao što su režim male snage ili rezervnog napajanja, smanjenje nebitnih opterećenja tokom poletanja i sletanja pomaže u davanju prioriteta sistemima koji su ključni za bezbednost leta“, objašnjava Adams, prenosi Travelandleisure.