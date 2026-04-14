Koristeći dron za praćenje, suprug je uspeo da snimi trenutke koji su, kako tvrdi, potvrdili njegovu sumnju u neverstvo.

Snimak drona prikazuje kako njegova supruga napušta ulicu u kojoj žive i umesto uobičajenog puta ka poslu skreće na parking. Nedugo zatim, na isto mesto dolazi automobil u koji ona ulazi.

Snimak otkrio romantičan susret sa drugim muškarcem

Najšokantniji deo snimka dolazi u trenutku kada se žena, pre nego što je ušla u vozilo, naginje kroz prozor i razmenjuje nežan, romantičan pozdrav sa nepoznatim muškarcem. Upravo taj trenutak bio je ključan dokaz koji je, prema rečima supruga, potvrdio njegove sumnje.

"Treba lepo da izgledaš za muškarca s kojim ćeš prevariti supruga", rekao je ljutiti muž, komentarišući kako je njegova supruga popravljala kosu pre susreta.

Emotivna reakcija: “Bio sam spreman na najgore”

Govoreći o svojim osećanjima nakon otkrića, muškarac je priznao koliko ga je situacija pogodila.

"Znam da ne mogu da krivim samo njega, ali u tom trenutku bio sam spreman na najgore. Sačekao sam nekoliko dana da se smirim, ali očaj je bio ogroman. Najviše me brinu moja deca", izjavio je.

Sumnja u prevaru dovela do razvoda

Prema njegovim rečima, sumnju je dodatno podgrejao poznanik koji mu je predložio da koristi dron kako bi proverio šta se zaista dešava. Nakon što je video snimak i suočio se sa istinom, odlučio je da podnese zahtev za razvod braka.

Par ima dvoje dece, a ovaj događaj označio je kraj njihove zajednice.