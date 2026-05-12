Policija u Solinu uhapsila je 49-godišnjeg muškarca koji je, nakon pokušaja bekstva na električnom trotinetu, ispustio nešto više od kilograma heroina, saopštila je Splitsko-dalmatinska policijska uprava.

Policija navodi da su u ponedeljak oko 12 časova u Mravincima policajci pokušali da zaustave muškarca na trotinetu za koga su sumnjali da poseduje drogu, ali je on otkazao naređenje i pokušao da pobegne.

Zatim je napustio trotinet i pobegao, u kom trenutku je ispustio plastičnu kesu u kojoj su se nalazila dva paketa heroina i nastavio da beži, saopštila je policija.

Nakon što je policija sustigla begunca, savladala ga je i uhapsila, i upotrebila silu protiv njega kako bi ga sprečila da pobegne. Paketi su mereni u policijskoj stanici i utvrđeno je da sadrže 1054 grama heroina, dok je tokom kriminalističke istrage utvrđeno da je droga bila namenjena daljoj prodaji.

Policija je saopštila da je 49-godišnjak predat nadzorniku pritvora, uz krivičnu prijavu za neovlašćenu proizvodnju i trgovinu drogom.