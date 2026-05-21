Novo istraživanje pokazalo je da destinacija za medeni mesec možda ima mnogo veći uticaj na brak nego što mnogi misle. Prema rezultatima studije, parovi koji su prvo zajedničko putovanje proveli u Italiji danas sebe najčešće opisuju kao srećno venčane, zbog čega mnogi ovu zemlju nazivaju „mestima gde ljubav traje“.

Istraživanje hotelskog lanca Hyatt, u kojem je učestvovalo oko 2.000 bračnih parova, analiziralo je vezu između medenog meseca i kvaliteta braka godinama kasnije. Italija se izdvojila kao apsolutni favorit – čak 88 odsto ispitanika koji su medeni mesec proveli tamo reklo je da danas imaju srećan i stabilan brak.

Odmah iza Italije našli su se Tajland i Indonezija, dok su među najpopularnijim destinacijama i Jamajka i Portugal.

Zašto baš Italija?

Mnogi parovi tvrde da Italija ima posebnu atmosferu koja dodatno zbližava partnere. Romantični gradovi, večere uz more, uske ulice pune istorije, muzika i opušten način života ostavljaju snažan utisak na mladence.

Jedna od ispitanica, koja je medeni mesec provela u Sorentu, kaže da je imala osećaj kao da je „čitava zemlja stvorena za zaljubljene“.

– Sve deluje romantično, od ljudi do samih gradova. Kao da vas ta energija potpuno povuče – rekla je ona.

Slična iskustva imaju i parovi koji su boravili na jezeru Garda, u Toskani ili na Amalfi obali. Mnogi smatraju da upravo sporiji tempo života i više vremena provedenog zajedno pomažu partnerima da se još više povežu.

Menjaju se navike mladenaca

Istraživanje pokazuje i da se trendovi polako menjaju. Iako većina parova i dalje bira klasičan odmor uz more, sve popularniji postaju kraći romantični odmori odmah nakon venčanja, takozvani „mini moon“.

Pojavio se i trend „buddy moon“ putovanja, gde mladenci na medeni mesec odlaze zajedno sa prijateljima.

Stručnjaci ističu da medeni mesec predstavlja prvo veliko zajedničko iskustvo u braku i da upravo zbog toga ostavlja snažan trag na odnos između partnera.

Iako nijedna destinacija ne garantuje srećan brak, istraživanje pokazuje da zajedničke uspomene, opuštanje i kvalitetno vreme provedeno zajedno mogu imati veliki značaj za dugoročnu bliskost partnera.