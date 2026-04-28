Na popularnom italijanskom ostrvu Kapri uvodi se nova pravila koja štite turiste.

Lokalne vlasti su želele da stanu na kraj dosadnom i napadnom „navaljivanju“ na turiste. Više neće biti dozvoljeno da vas konobari, vodiči i ulični prodavci presreću na svakom koraku, dozivaju, nude izlete, menije i „najbolje ponude dana“ čim kročite na ulicu.

Kazne od 25 - 500 evra

Ako neko ipak pretera u toj turističkoj „ofanzivi“, sledi kazna — od 25 pa sve do 500 evra. Dakle, od blage opomene do ozbiljnog udarca po džepu.

Lokalne vlasti kažu da je tokom sezone na ostrvu i do 50.000 ljudi, pa se borba za pažnju turista pretvarala u pravi mali ulični haos. Gradonačelnik Paolo Falco ističe da takvo ponašanje kvari utisak o Kapriju, jer posetioci umesto opuštene šetnje doživljavaju verbalne "napade" lokalaca.

Zamislite: tek izađete sa broda, a već vas pet puta „ulove“ različite ponude — izlet, restoran, vožnja, još jedan restoran… i tako bez prestanka. Uopšte ne deluje kao opušten odmor.

Zato vlasti žele više elegancije i manje pritiska — Kapri, kako kažu, treba da zadrži svoj šarm, a ne da liči na bučnu pijacu.

Druge promene za turiste

Ograničene su i turističke grupe — sada ne smeju imati više od 40 ljudi. Vodiči moraju da koriste slušalice umesto megafona, a umesto kišobrana i mahanja, preporučuje se diskretna, prepoznatljiva odeća.

Ukratko: Kapri želi da ostane lep, ali i miran — mesto gde se šeta, gleda more i diše, a ne mesto gde vas na svakih deset metara neko juri sa ponudom koju niste tražili, piše Independent.