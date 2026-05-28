U našem narodu, ali i širom sveta, ljudi generacijama neguju i prenose različita verovanja vezana za bubamare, kao jedan od glavnih simbola proleća. Šta znači kad bubamara sleti na vas?

Ova mirna bubica koja dolazi u nekoliko boja, veoma je korisna ljudima koji neguju cveće ili sade povrće, jer bubamara tera štetne insekte.

Verovatno zbog toga, u mnogim kulturama se smatra simbolom sreće.

Na dalekom istoku, veruje se da bubamare bude određenu energiju i utiču na kapije čakre. Na koju će tačno uticati, zavisi od njihove boje.

Nama nešto bliža verovanja koja dolaze iz evropskih zemalja, uglavnom se odnose na lepe stvari. Kada primetite bubamaru na svojoj koži ili odeći, to može da znači nekoliko stvari.

Bubamare se, kako vam je poznato, pojavljuju u proleće, pa se stoga smatraju simbolom ponovnog rođenja i plodnosti.

Od davnina se širom sveta bubamara smatra simbolom sreće i blagostanja.

U nekim krajevima se naziva i božjom ovčicom, a engleski izraz “ladybug” je skraćenica za “Our Lady’s bug”, što bi se moglo prevesti kao gospina buba. Pod “gospom” se msli na Bogorodicu.

Pored Velike Britanije, bubamara se jakim hrišćanskim simbolom i znakom poslatim od Bogorodice Marije, smatra i u Italiji i Nemačkoj. U pravoslavnim kulturama, bubamara se vezuje za kult Arhangela Mihaila, piše Objektiv.

U Francuskoj postoji verovanje da bubamara pomaže ljudima koji se loše osećaju. Ona im pruža utehu i negativne misli pretvara u pozitivne. Kada sleti na ruku mladića, veruje se da mu predviđa skoru ženidbu.

Devojke koje nestrpljivo čekaju udaju, bubamaru postavljaju na vrh kažiprsta. Devojka tada, prema verovanju, treba da odbrojava sekunde do bubamarinog poletanja i koliko sekundi prođe, toliko će godina još proći do njene udaje.

Holanđani veruju da sletanje bubamare na venčanicu mlade, predviđa da će ona imati mnogo dece.

Crvena boja bubamare podseća na vatru i krv i simboliše život i ljubav, pa se veruje da prenosi srećnu poruku onome na koga sleti, ili da simboliše nečiju žudnju za vama.

Ukoliko neko na svojoj odeći primeti uginulu bubamaru, to sa sobom može da nosi loš znak.

Prema nekim verovanjima, mrtva bubamara treba da vam poruči da se u vašem okruženju nalazi neka opasnost, ili da simboliše završetak nekog dobrog, lepog ili uspešnog perioda.