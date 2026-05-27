Korovi koji niču između ploča, kroz šljunak ili po travnjaku jedan su od najvećih problema u dvorištu tokom toplijih meseci.

Mnogi zbog toga posežu za hemikalijama ili vrelom vodom, ali poslednjih godina sve češće se kao prirodno rešenje pominje alkoholno sirće.

Iako ga mnogi nazivaju „čudotvornim sredstvom“ protiv korova, stručnjaci upozoravaju da njegovo delovanje zavisi od načina upotrebe, vrste biljke i vremena primene.

U nekim slučajevima može dati veoma dobre rezultate, dok kod tvrdokornih korova često nema dugotrajan efekat.

Kako alkoholno sirće deluje na korov

Efekat alkoholnog sirćeta zasniva se na sirćetnoj kiselini, koja oštećuje površinu biljke i isušuje njene listove.

Stručnjaci objašnjavaju da sirće deluje samo na delove biljke koje direktno dotakne, ali ne prodire duboko do korena.

Za najbolji efekat preporučuje se mešavina vode i alkoholnog sirćeta u odnosu 50:50, sipana u bočicu sa raspršivačem.

Može se dodati i mala količina deterdženta za sudove kako bi se rastvor bolje zadržao na listovima korova.

Korov bi trebalo prskati dok aktivno raste i nije isušen zbog visokih temperatura ili suše.

Već nakon nekoliko sati biljke počinju da venu, dok u roku od jednog dana mogu potpuno da požute i osuše se.

Kada je najbolje vreme za primenu

Stručnjaci savetuju da se sirće koristi rano ujutru, kada temperature nisu previsoke i sunce nije prejako.

Na taj način tečnost sporije isparava i ima više vremena da deluje na biljku.

Takođe je važno da najmanje 24 sata nakon prskanja ne padne kiša, jer bi mogla da spere rastvor pre nego što počne da deluje.

Alkoholno sirće ne deluje na svaki korov

Iako može biti efikasno protiv mlađih i mekših biljaka, alkoholno sirće uglavnom ne uništava dubok koren korova, zbog čega se biljke često ponovo pojavljuju.

Posebno je manje efikasno kod tvrdokornih korova sa snažnim korenom, poput maslačka ili bokvice.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se uporne biljke ipak uklanjaju ručno, naročito nakon kiše kada je zemlja mekša i koren lakše izlazi iz zemlje.

Prirodno rešenje, ali bez trajnog efekta

Zaključak stručnjaka je da alkoholno sirće može biti korisno i prirodno sredstvo protiv korova, posebno za manje biljke koje rastu između ploča ili u šljunku.

Ipak, da bi rezultati bili vidljivi, potrebno je pravilno ga koristiti i biti spreman na to da tretman ponekad mora da se ponavlja jer efekat nije uvek trajan.