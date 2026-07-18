Iskusni baštovani već godinama koriste razblaženo mleko kao pomoć u nezi biljaka, jer može doprineti zdravijem rastu, lepšem izgledu listova i boljem stanju zemljišta.

Jedna od najpoznatijih primena mleka odnosi se na pepelnicu – gljivično oboljenje koje ostavlja bele naslage na listovima biljaka poput krastavaca, tikvica i ruža. Razblažen rastvor mleka i vode često se koristi kao prirodna pomoć koja može usporiti širenje bolesti. Smatra se da određeni sastojci iz mleka, u kombinaciji sa sunčevom svetlošću, otežavaju razvoj gljivica, iako ne mogu potpuno ukloniti već razvijenu infekciju.

Mleko može biti korisno i kod uzgoja paradajza. Tamne mrlje na donjem delu ploda često su posledica vršne truleži, koja se povezuje sa nepravilnim zalivanjem i nedostatkom kalcijuma. Pošto mleko sadrži ovaj mineral, razblažen rastvor može poslužiti kao dodatna podrška, uz pravilnu negu i redovno zalivanje.

Sobne biljke takođe mogu imati koristi od mleka. Krpa natopljena mešavinom mleka i vode efikasno uklanja prašinu sa listova i vraća im prirodan sjaj. Nakon toga preporučuje se da listove prebrišete čistom vlažnom krpom kako na njima ne bi ostali ostaci mleka.

Pored toga, organske materije iz mleka mogu doprineti razvoju korisnih mikroorganizama u zemljištu. Oni učestvuju u razgradnji hranljivih materija i stvaraju povoljnije uslove za razvoj korena, pa male količine razblaženog mleka mogu biti korisne i prilikom pripreme komposta.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da sa ovim kućnim trikom ne treba preterivati. Mleko se uvek koristi razblaženo vodom, jer veće količine mogu izazvati neprijatne mirise i privući insekte, posebno tokom toplih letnjih dana.

Uz pravilnu i umerenu primenu, mleko može biti zanimljiv saveznik u nezi biljaka, ali ne može zameniti kvalitetno đubrivo, redovno zalivanje i osnovnu negu koja je svakoj bašti potrebna.