U engleskoj pokrajini Glosteršir održano je tradicionalno takmičenje u kotrljanju kolutova sira, a pobedu je odneo 24-godišnji nemački jutjuber Tom Kopke, koji je uspeo da nadmaši višestrukog šampiona Krisa Andersona.

Takmičenje je održano na brdu Kupers Hil, poznatom po izuzetno strmom terenu niz koji učesnici jure za kolutom čuvenog gloster sira. Kopke je upravo izazvao Andersona, lokalnu legendu ovog neobičnog sporta, da se vrati iz „penzije“ i još jednom učestvuje u trci.

Iako je Anderson poveo odmah na startu, mladi Nemac je verovao da ipak može do pobede.

„Samo isključiš mozak i kreneš“, rekao je Kopke objašnjavajući kako se pripremao za ovu neobičnu i opasnu trku.

Na kraju je uspeo da stigne prvi do cilja i tako osvoji svoju treću pobedu u poslednje tri godine. Nagrada za pobednika, kao i uvek, bio je veliki kolut gloster sira za kojim su se takmičari spuštali niz brdo.

Posle trke usledio je sportski zagrljaj dvojice rivala. Anderson, koji je završio na drugom mestu, priznao je da je u jednom trenutku znao da je trka izgubljena.

„Kada sam video Toma kako prolazi pored mene, znao sam da je gotovo“, rekao je on.

Poreklo ove neobične tradicije nije potpuno poznato, ali postoje zapisi stari skoro 200 godina. Anderson, koji je tokom godina pobedio čak 23 puta, veruje da takmičenje možda postoji već oko šest vekova.

„Možda je nekada bio paganski ritual za donošenje sreće pred žetvu“, rekao je Anderson.

Iako je nekada bilo lokalni događaj, takmičenje je danas postalo globalna atrakcija. Učesnici dolaze iz različitih delova sveta, dok jutjuberi i influenseri svojim snimcima privlače milione pregleda na društvenim mrežama.

Popularnost manifestacije porasla je toliko da je BBC ove godine direktno prenosio događaj putem platforme iPlayer, uz više reportera i blog uživo sa lica mesta.

Ovogodišnje takmičenje trajalo je nekoliko sati i obuhvatilo ukupno sedam trka — tri muške spust trke, jednu žensku, kao i dečje i rekreativne trke uzbrdo za odrasle, piše Guardian.