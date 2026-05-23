Američki predsednik Donald Tramp našao se u centru novog međunarodnog blama nakon što je na društvenoj mreži Truth Social objavio navodni citat turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana – koji se ispostavio kao potpuna izmišljotina.

U jeku pregovora sa Iranom, Tramp je objavio poruku u kojoj je hvalio Erdogana i preneo navodne reči turskog lidera.

– Predsednik Tramp je lider kojeg je svet čekao vekovima. On ne govori o snazi, on je oličava – napisao je Tramp, tvrdeći da citat pripada Erdoganu.

Međutim, vrlo brzo stigla je reakcija iz Ankare koja je izazvala pravi diplomatski haos.

Turski zvaničnici odmah su obavestili Belu kuću da Erdogan nikada nije izgovorio takve reči, niti dao bilo kakvu izjavu tog tipa o Trampu.

Nakon što je Ankara javno demantovala objavu, Tramp je ekspresno uklonio sporni post sa svoje mreže.

Skandal je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su mnogi komentarisali da je američki predsednik pokušao da sebi pripiše podršku Erdogana usred osetljivih pregovora sa Iranom.

Ovo nije prvi put da Tramp javno hvali turskog predsednika. Ranije je više puta govorio da sa Erdoganom ima „odličan odnos“ i nazivao ga snažnim liderom.

– Imamo veoma dobar odnos. On je jaka osoba, ali ja sa njim imam odnos kakav niko drugi nema. Mislim da je bio veoma dobar saveznik – izjavio je Tramp u jednom od ranijih obraćanja.

Ipak, poslednja objava završila se neprijatnim povlačenjem i novim pitanjima o načinu komunikacije iz Bele kuće.