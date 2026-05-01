Znate onaj osećaj kad izgovorite rečenicu, a sekund kasnije vam se čini da ste je već rekli i to baš toj osobi u tom istom trenutku, kao da se sve to već jednom dogodilo? To je fenomen promnezije, poznatije pod imenom "deža vi" (već viđeno).

Da li ste znali da ova pojava nekad može da bude signal kroz koji vas telo upozorava na nešto? Evo šta nam organizam govori kada iskusimo deža vi!

1. Mladi ste

Prvi deža vi najčešće se događa u uzrastu od oko 10 godina ili manje. Izuzetno je redak kod dece mlađe od 6 godina. Period kada se dešava najčešće je u uzrastu od 15 do 25 godina. Nakon toga, deža vi je sve ređa pojava.

2. Mozak vam odlično radi

Pošto se smatra pojavom koja se gubi kako starimo, deža vi u kasnijim godinama najverovatnije je znak zdravog uma i signal da ste i dalje u stanju da uočite nepravilnosti.

3. Nesinhronizovano pamćenje

Mnogi eksperti veruju da je deža vi nekako povezan sa načinom na koji "prizivate" sećanja. Promnezija bi mogla da bude odgovor na situaciju koja dosta podseća na iskustvo iz prošlosti koje se vi ne sećate dobro. Možda se ona dogodila kada ste bili baš mali ili ne možete da je se setite iz nekog drugog razloga.

Čovek tokom dana primeti puno detalja, ali ih ne pamti. Možda baš zbog tih sitnih detalja koje zaboravljate često imate osećaj da se nešto već desilo.

4. Može biti upozorenje na predstojeći napad

Postoji puno različitih fizičkih ili mentalnih znakova koji nas upozoravaju pre napada, a jedan od njih može biti deža vi. Ako ste već imali napade, dobro obratite pažnju ako vam je sve oko vas u trenutku poznato, a sigurni ste da niste bili u takvoj situaciji.

Međutim, naučnici veruju da isto može da se desi iako nemate neurološke probleme. Tvrde da se deža vi dešava u istom delu mozga koji je odgovoran i za napade. Takođe, jedan deo naučnika veruje da je deža vi odložen prenos informacija između ušiju, očiju i drugih čula.

5. Previše ste umorni ili pod stresom

Kada ste pod velikim stresomili ste iscrplejni, može doći do tog čudnog osećaja. Lek za vas je u tom slučaju odmor i opuštanje.

Stručnjaci kažu da razlog leži u tome što kada smo pod stresom, pažnja nam je smanjena. Na primer, kada muškarac prosi ženu, ako nju počne da ometa buka u blizini, ona može da zastane na sekund i razmisli o buci. Kad se "vrati u realnost", može da iskusi deža vi, jer joj se čini da je već bila u toj situaciji - što i jeste, pre nekoliko trenutaka. Mozak je stvarno neverovatan!

6. Simptom anksioznosti

Zabeleženi slučajevi pojave promnezije uzrokovan anksioznošću. Deža vi u ovom slučaju pogoršava stanje, ali naučnici kažu da je potrebno još puno analiza i studija da bi se utvrdila tačna veza između ove dve pojave.