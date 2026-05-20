Novo istraživanje pokazalo je da mladi bračni parovi koji su proveli medeni mesec u Italiji imaju najveće šanse za dug i srećan brak.

Prema anketi jednog hotelskog lanca, čak 88% parova koji su u Italiji proveli medeni mesec izjavili su da su i dalje „srećno venčani”, što ovu zemlju stavlja na prvo mesto liste najromantičnijih destinacija za mladence.

Istraživanje je obuhvatilo 2.000 parova, a rezultati su upoređivali destinaciju medenog meseca sa zadovoljstvom u trenutnom braku.

Mesta stvorena za ljubav

Mnogi parovi tvrde da upravo italijanska atmosfera – sporiji tempo života, romantika, hrana i pejzaži – čine da se ljudi još više povežu nakon venčanja. Posebno su izdvojene destinacije poput obale Amalfija, jezera Garda i Sorenta, koje su parovi opisivali kao „mesta stvorena za ljubav”.

Jedna od ispitanica rekla je da je italijanski način života učinio da ona i suprug „uživaju u svakom trenutku”, dok su drugi istakli da su se tamo osećali „zaljubljeni nego ikada”.

Anketa je takođe otkrila da je vreme bio glavni faktor koji je uticao na izbor destinacije za medeni mesec (47%), a odmah zatim cena (45%). Drugi ključni faktori uključuju da li je u pitanju romantična destinacija, vreme putovanja, blizina lokalnih atrakcija. Mladi parovi su birali smeštaj sa punim pansionom, kao i lokaciju na plaži, a bila im je važna i hrana.

Top 10 romantičnih destinacija

Na drugom mestu našao se Tajland sa 87% srećnih brakova među parovima koji su tamo bili u medenom mesecu, dok je treće mesto zauzela Indoneziju sa 85%, piše Mirror.

U top 10 najromantičnijih zemalja su:

Italija – 88%

Tajland – 87%

Indonezija – 85%

Jamajka – 84,6%

Portugal – 84,2%

Sjedinjene Američke Države – 81,9%

Japan – 81,8%

Maldivi – 81,3%

Mauricijus – 81,3%

Španija – 79,6%