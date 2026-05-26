Zadatak je veoma jednostavan: pogledajte sliku i zapamtite šta ste prvo videli — patku ili zeca.

I upravo taj prvi odgovor, prema tumačenjima, može otkriti skrivene strane vaše ličnosti.

Crtež koji zbunjuje ljude još od 19. veka

Ovaj poznati crtež prvi je koristio američki psiholog Joseph Jastrow još 1899. godine.

Njegov cilj nije bio zabava, već proučavanje načina na koji ljudski mozak obrađuje informacije i menja percepciju.

Psiholog je želeo da pokaže da ljudi ne vide samo očima — već i načinom na koji mozak tumači ono što gleda.

Ako ste prvo videli patku

Tumačenja navode da osobe koje prvo primete patku često traže dobro u ljudima, veoma su emotivne i imaju izraženu intuiciju.

Spolja mogu delovati mirno i povučeno, ali im je unutrašnji svet veoma bogat.

Ako ste prvo videli zeca

Ljudi koji prvo primete zeca često više cene unutrašnji mir, iskrene odnose i pomaganje drugima.

Navodi se i da ih manje zanimaju status i materijalne stvari, a više lična ravnoteža i smisao.

Najzanimljiviji deo testa tek dolazi

Psiholozi tvrde da nije najvažnije koju ste životinju prvo videli, već koliko brzo uspevate da primetite i drugu.

Što lakše „prebacujete“ pogled između patke i zeca, to se mozak smatra fleksibilnijim, kreativnijim i sposobnijim da sagleda više uglova problema.

Jednostavan crtež koji i danas zbunjuje ljude

Upravo zbog toga ovaj test opstaje već 127 godina.

Crtež je veoma jednostavan, bez mnogo detalja, ali mozak iste linije može protumačiti na dva potpuno različita načina.

I nijedno nije pogrešno.

Internet ponovo opsednut testom

Korisnici društvenih mreža masovno dele svoja iskustva.

Neki odmah vide obe životinje, drugi minutima ne mogu da primete drugu sliku, dok treći tvrde da im se crtež „menja pred očima“.

Zbog toga je ovaj psihološki test ponovo postao viralni hit na internetu.