Velika egipatska piramida u Gizi, poznata i kao Keopsova piramida, stoji više od 4.600 godina, a preživela je i snažne zemljotrese.

Sada je novo istraživanje objasnilo zašto - struktura je izuzetno otporna na vibracije.

Piramida je "preživela" velike zemljotrese

Piramida je izgubila samo oko 10 metara visine od svoje izgradnje tokom Starog egipatskog kraljevstva (2649. do 2150. godine pre nove ere).

To je uprkos jakim zemljotresima tokom milenijuma, uključujući jedan sa procenjenom magnitudom 6,8 koji je pogodio južno od Kaira u gradu Fajumu 1847. godine i potres magnitude 5,9 1992. godine koji je oborio neke od najviših kamenja na zemlju.

Nova studija vibracija u celoj strukturi piramide sugeriše da određene arhitektonske karakteristike, poput niza komora poznatih kao komore za rasterećenje pritiska iznad komore u kojoj je faraon Keops nekada počivao, ublažavaju seizmičko kretanje prema vrhu strukture.

„Drevni egipatski graditelji su razvili visoko efikasne građevinske prakse kroz vekove eksperimentisanja i usavršavanja“, napisao je koautor studije Asem Salama, geonaučnik Nacionalnog istraživačkog instituta za astronomiju i geofiziku u Kairu.

Salama i njegov tim postavili su senzore vibracija na 37 lokacija u i oko Velike piramide i snimali ambijentalne vibracije kada u piramidi nije bilo turista.



Tim je otkrio da su vibracije širom piramide bile izuzetno slične, u rasponu od oko 2,0 do 2,6 herca. Ovo je bilo prilično različito od frekvencija na obližnjem tlu, koje su obično bile oko 0,6 herca. Ova razlika u frekvencijama znači da se tokom zemljotresa piramida nalazi odvojeno od vibracija koje putuju kroz tlo, što možda doprinosi njenoj otpornosti, objavili su istraživači u časopisu Scientific Reports.

Druge karakteristike koje doprinose stabilnosti piramide uključuju njenu masivnu bazu, čvrst krečnjački temelj i simetričnu geometriju, rekao je Salama.

Vibracije se povećavaju prema vrhu strukture, što je tipično za većinu zgrada (zamislite neboder izgrađen da se ljulja u zemljotresu), ali ovaj obrazac prekidaju komore za smanjenje pritiska koje se nalaze na visini od oko 61 metar unutar piramide. Ove komore se nalaze iznad Kraljeve komore i smatra se da su izgrađene da bi se deo težine smanjio sa poslednjeg mesta počivanja faraona. Ispostavilo se da one takođe prigušuju vibracije koje bi se inače mogle širiti ka vrhu strukture.

Istraživači planiraju da izvrše dodatna merenja na Velikoj piramidi i nadaju se da će koristiti slične metode na drugim važnim egipatskim arheološkim lokalitetima.

Verovatno je da neke od istih karakteristika piramidalnog oblika pomažu u zaštiti ostalih piramida u Gizi, ali svaka struktura je verovatno jedinstvena, rekao je Salama, jer su drevni egipatski arhitekti vremenom razvijali svoje metode, piše Live Science.