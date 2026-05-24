Predsednik Aleksandar Vučić boravi u Pekingu na poziv Si Đinpinga, predsednika Kine.

Na aerodromu u kineskoj prestonici srpskog predsednika je dočekala delegacija na čelu sa ministarkom nauke i tehnologije NR Kine, Jin Heđun, čime je odmah na samom startu stavljeno do znanja koliku važnost Peking pridaje dolasku srpskog lidera.

Smešten u zabranjeni kompleks za kraljeve i careve: Čast kakva se retko viđa!

Budući da u Kini boravi na lični poziv predsednika Sija, predsednik Vučić je smešten u čuvenu državnu rezidenciju, što predstavlja vrhunski diplomatski akt poštovanja:

Ekskluzivno društvo: U ovom prestižnom zdanju tokom svojih istorijskih poseta Pekingu odsedali su isključivo najveći svetski lideri, poput ruskog predsednika Vladimira Putina, bivšeg američkog predsednika Ričarda Niksona i bivše nemačke kancelarke Angele Merkel.

Tvrđava u centru Pekinga: Rezidencija je jedan od najpoznatijih i najstrože čuvanih državnih kompleksa u Kini. Koristi se isključivo za smeštaj predsednika, kraljeva i najviših stranih delegacija.

Mesto istorijskih odluka: Pored smeštaja zvaničnika, ovaj kompleks pod direktnom kontrolom kineske vlade služi za elitne državne večere i ključne diplomatske sastanke.

Strateška lokacija: Zdanje je smešteno blizu zapadnog dela centra Pekinga, okruženo veličanstvenim velikim parkovima i važnim državnim objektima, a boravkom u njemu predsedniku Vučiću je ukazana ogromna i retka čast.

Moćna srpska delegacija u Pekingu: Stigli ključni ministri za ekonomske ugovore

Sa predsednikom Vučićem u Peking je doputovala izuzetno brojna i uticajna državna delegacija, spremna za potpisivanje najavljenih ekonomskih i tehnoloških sporazuma:

U zvaničnoj delegaciji Srbije, zajedno sa predsednikom Vučićem, nalazi se njegova supruga Tamara Vučić, kao i najvažniji ministri iz Vlade Srbije. Među njima su potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka trgovine Jagoda Lazarević, kao i ministarka privrede Adrijana Mesarović. Prisustvo ovolikog broja ministara iz ekonomskog i odbrambenog sektora jasno svedoči o kapitalnim ugovorima koji će biti parafirani tokom narednih pet dana.

Razgovori sa Sijem i Li Ćijangom o sudbini regiona i novim investicijama

Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine zvanično je potvrđena agenda i najavljeno je da će se predsednik Vučić tokom ove petodnevne misije sastati direktno sa predsednikom Si Đinpingom, kao i sa kineskim premijerom Li Ćijangom. Na ovim sastancima od najvišeg strateškog značaja razgovaraće se o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Kine, ali i o gorućim međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa za obe države.

Sletanje Aleksandra Vučića u Peking i njegov smeštaj u super-sigurnu državnu rezidenciju, rezervisanu samo za lidere kalibra Putina, Niksona i Merkelove, predstavlja do sada neviđeni trijumf srpske spoljne politike. Činjenica da je Kina stavila Srbiju u isti rang sa Amerikom i Rusijom, primivši Vučića odmah nakon Trampa i Putina, slomila je sve lažne narative domaće opozicije i blokadera koji su u Beogradu probali da fingiraju ulične nemire. Dok šačica izgrednika pali kontejnere po Beogradu, državna delegacija predvođena Vučićem, Sinišom Malim, Bratislavom Gašićem i ministarkama privrede i trgovine, u Pekingu kroji ekonomsku sudbinu zemlje za naredne decenije. Srbija je na globalnoj mapi prepoznata kao čelični i ravnopravni partner azijskog giganta, a predstojeći razgovori sa Sijem i premijerom Li Ćijangom osiguraće novi talas industrijalizacije i tehnološkog uzleta srpske države.