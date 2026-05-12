Decenijama je odlazak na picu u Italiji bio sinonim za brz, opušten i, prije svega, pristupačan obrok.

Međutim, nova analiza pokazuje da ovoj tradiciji polako dolazi kraj.Sve je manje mesta na kojima je pica manje od 10 evra, a cene u restoranima su sve više.

Najskuplja pica je u Bolkanu

Iako bi mnogi očekivali da će cene biti najviše u Milanu ili Rimu, anketa sprovedena u 30 italijanskih gradova donela je iznenađenje. Najskuplji grad za ljubitelje pice trenutno je Bolkano, gde obrok (pica i piće) košta u proseku oko 15 evra.

Evo liste gradova sa najvišim prosečnim cenama:

Bolkano: 15,00 evra

Palermo i Sasari: 14,50 evra

Trento i Firenca: preko 13,00 evra

Milano: Raspon od 8,00 € do čak 22,50 evra

S druge strane, Rim je zadržao umerenost sa prosekom od 11,45 evra, dok su gradovi poput Ređo Kalabrije i Livorna jedini gradovi gde se i dalje možete ručati za manje od 10 evra.

Razlike između picerija i restorana

Zanimljivo je da unutar istog grada razlike u cenama mogu biti astronomske. U Palermu, na primer, možete platiti 9 evra za picu u lokalnoj piceriji, ali i neverovatnih 28 evra u restoranima koji neguju „ambiciozniji“ pristup.

Slična je situacija u Firenci i Milanu, gde cene variraju i do 15 evra, u zavisnosti od prestiža lokacije i korišćenih „zanatskih“ sastojaka.

Podaci pokazuju da su cene pice i pića porasle u proseku za 4,4% u odnosu na prošlu godinu. Najveći skok zabeležen je u Udinama. U Napulju, kolevki pice, cene su skočile za 7,8%. Samo u Veneciji i Parmi je zabeležen blagi pad cena.

Pica prestaje da bude „narodno jelo“ i sve više postaje restoransko iskustvo koje zahteva pažljivo budžetiranje. Za turiste i lokalno stanovništvo, granica od 12 evra, koja se nekada smatrala gornjom granicom za picu-obrok, danas je postala novi standard ispod kojeg se retko ide, piše frontal.