Francuski dizajner Luj Rear je 5. jula 1946. godine predstavio smeli dvodelni kupaći kostim na jednom od najpoznatijih bazena u Parizu, Pisin Molitor.

Novi model je nosila pariska plesačica Mišlen Bernardini, a Rear ga je nazvao bikini, po atolu Bikini, mestu gde su Sjedinjene Američke Države nekoliko dana ranije sprovele nuklearnu probu koja je privukla pažnju svetske javnosti.

Novi model se pojavio posle rata

Evropljanke su počele da nose dvodelne kupaće kostime sa gornjim delom i kratkim šorcem još tridesetih godina prošlog veka, ali tada je bio otkriven samo mali deo stomaka, dok je pupak obavezno bio pokriven. U Sjedinjenim Državama, skromniji dvodelni modeli pojavili su se tokom Drugog svetskog rata, kada je racionalizacija materijala uklonila višak tkanine, poput suknje kupaćeg kostima.

U međuvremenu, u Evropi, ratni događaji su skoro potpuno zaustavili razvoj kupaćih kostima, jer su plaže bile zatvorene ili nepristupačne.

Nakon završetka rata, leto 1946. donelo je osećaj slobode, a francuski modni dizajneri su požurili da ga pretoče u novu modu. Dva dizajnera, Žak Hajm i Luj Rear, razvili su konkurentne modele dvodelnih kupaćih kostima.

Hajm je svoj model nazvao „Atom“ i reklamirao ga kao „najmanji kupaći kostim na svetu“.

Kostim koji niko nije hteo da obuče

Međutim, Rear je otišao korak dalje. Njegov bikini se sastojao od grudnjaka i dva mala trougla tkanine povezana tankim trakama. Za njegovu izradu je koristio samo oko 76 centimetara materijala, pa je reklamna poruka glasila: „Manji od najmanjeg kupaćeg kostima na svetu“.

Prilikom predstavljanja bikinija, Rear se suočio sa neočekivanim problemom – nijedan profesionalni model nije želeo da nosi tako oskudan kupaći kostim. Zato je angažovao Mišelin Bernardini, egzotičnu plesačicu iz čuvenog pariskog kazina, kojoj nije smetalo da bude gotovo gola pred publikom.

Kupaći kostim koji je nosila bio je ukrašen motivima iz novinskih članaka, simbolom medijske pažnje koju je Rear verovao da će njegov izum generisati. I bio je u pravu – bikini je odmah privukao ogromnu pažnju, posebno muškaraca, a Bernardini je navodno dobio čak 50.000 pisama obožavalaca.

Od skandala do modnog klasika

Nedugo nakon lansiranja, mlade žene u bikinijima počele su da privlače pažnju na plažama širom Mediterana. Međutim, vlasti u Španiji i Italiji su u početku zabranile nošenje bikinija na javnim plažama.

Kako su se društvene norme menjale, bikini je postao uobičajen prizor u evropskim kupatilima tokom 1950-ih, a Rearov posao je cvetao. U reklamama je dodatno podsticao interesovanje tvrdeći da pravi bikini mora biti toliko mali da može da prođe kroz venčani prsten.

U konzervativnijim Sjedinjenim Državama, bikini je naišao na snažan otpor sve do ranih 1960-ih, kada su promene u društvu i omladinskoj kulturi doprinele njegovoj popularnosti.

Njegovu slavu dodatno je učvrstio hit pevača Brajana Hajlanda iz 1960. godine „Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka-Dot Bikini“, popularni tinejdžerski filmovi sa Anet Funičelo i Frenkijem Avalonom, i kalifornijska kultura surfera koju su proslavili Bič Bojsi.

Od tada do danas, bikini je ostao jedan od najpopularnijih i najprepoznatljivijih kupaćih kostima na svetu, simbol letnjeg stila i modnih promena koje su obeležile 20. vek, piše History.

Različiti krojevi i dezeni

Šezdesetih su postali popularni klasični trouglasti modeli, bikiniji sa vezivanjem oko vrata, kao i šareni dezenirani modeli.

Sedamdesete godine donele su još smelije krojeve. Donji delovi bikinija postajali su sve uži, a pojavili su se i modeli sa nižim strukom i tanga krojem. Plaža je postala mesto za pokazivanje ličnog stila, a bikini simbol samopouzdanja.

Osamdesete godine donele su nove trendove – visoke izreze na bokovima, jarke boje i sportski izgled. Takvi modeli vizuelno su izduživali noge i savršeno su se uklopili u tadašnju popularnost fitnes kulture. Devedesete su bile vreme minimalizma i glamura. Jednostavni crni bikiniji, tanki materijali i elegantni krojevi postali su veliki hit. Kupaći kostimi više nisu bili samo odeća za plažu, već deo modne industrije.

Crveni bikini koji je nosila Pamela Anderson u popularnoj seriji Baywatch postao je jedan od najprepoznatljivijih modnih trenutaka tog perioda. U 21. veku bikini je doživeo još veću transformaciju. Danas postoji bezbroj modela prilagođenih različitim stilovima, građi tela i ukusima.

Među najpopularnijim modelima su: trouglasti bikini – večni klasik koji nikada ne izlazi iz mode;, bikini visokog struka – povratak retro stila četrdesetih i pedesetih godina, model bez klasičnih naramenica, idealan za jednostavan i moderan izgled, sportski bikini, kao i asimetrični modeli – sa jednom naramenicom ili neobičnim krojem.

Od komada odeće koji je nekada izazivao šok i negodovanje, bikini je postao simbol leta, slobode i modnih promena.