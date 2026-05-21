Jedan američki vloger, koji trenutno boravi u Srbiji, izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavio video o onome što ga je najviše iznenadilo tokom boravka u Beogradu — visini lokalnog stanovništva.

Dok je šetao ulicama grada, nije krio iznenađenje zbog toga koliko su, kako kaže, ljudi u Srbiji visoki, pa je čitav snimak posvetio upravo toj temi.

„U Americi sam uvek bio visok“

Vloger je svojim pratiocima objasnio da se u Sjedinjenim Američkim Državama oduvek smatrao natprosečno visokom osobom, ali da se njegov utisak potpuno promenio dolaskom u Srbiju.

– Nikada nisam imao osećaj da sam prosečne visine dok nisam došao u Srbiju, gde je prosečna visina oko šest stopa (182 centimetra). Visok sam 188 centimetara i svuda se osećam prilično visoko, ali ne i ovde – rekao je kroz smeh.

„Ovde mnogi imaju skoro dva metra“

Njegovo iznenađenje dodatno je raslo dok je posmatrao prolaznike po gradu.

– Ovde mnogi imaju oko 198 centimetara, čak i više. Neverovatno je – rekao je vloger, očigledno fasciniran razlikom u odnosu na ono na šta je navikao u Americi.

Snimak je simbolično nazvao:

„Beograd, Srbija: Gde je biti visok zapravo prosek“.

Na kraju videa uputio je i šaljivu poruku pratiocima iz SAD:

– Ako se u Americi osećate visoko, ovde ćete misliti da ste niski. Upozorio sam vas.

U komentarima pomenuli i Crnu Goru

Njegov video brzo je privukao pažnju korisnika društvenih mreža, a komentari su se nizali velikom brzinom.

Dok su mnogi potvrđivali da su ljudi na Balkanu generalno među višima u Evropi, pojedini su mu kroz šalu poručili da bi tek trebalo da poseti Crnu Goru.

– Ako ti je Srbija bila šok, sačekaj da vidiš Crnu Goru – napisao je jedan korisnik.