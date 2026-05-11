Bret, 61-godišnji Amerikanac koji putuje po Balkanu i svoja putešestvija kači na TikTok, tokom boravka u Nišu odlučio je da proba poznato srpsko jelo - mekike.

- Ja sam prvi i jedini Amerikanac koji je imao ovo iskustvo u Nišu - rekao je na početku snimka, a potom probao nekoliko vrsta mekika.

Najpre je probao običnu mekiku i naveo koliko je ukusna čak i bez ikakvih dodataka.

Bret je potom probao mekiku sa pavlakom koja mu se posebno dopala, a potom i sa mlevenom paprikom. Bio je zabrinut da li će mu biti previše ljuto, međutim naveo je da nije, a onda je po savetu prijatelja, umočio mekiku u jogurt, radi još bogatijeg ukusa.

Četvrta je bila mekika sa eurokremom, koju je, kako se vidi na snimku, jeo bez previše priče.

U opisu snimka Bret je rekao je da mu je ovo iskustvo bilo zaista dobro i pozvao sve koje dolaze u Srbiju da obavezno probaju mekike.

Zbog svoje jednostavnosti i brzine spremanja, mekike su jelo koje turisti često rado probaju. Ukoliko žele da probaju pravi lokalni ukus, posetioci Srbije trebalo bi da ih probaju bar jednom tokom boravka.