Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sednice Vlade obratio se medijima. Još jednom je izrazio saučešće porodici i prijateljima ubijenog maturanta Luke iz Drniša. Njega je u subotu ubio ranije osuđivani ubica Kristijan Aleksić, koji je bez povoda pucao u mladića dok mu je dostavljao picu.

Aleksić ima dugu istoriju nasilja. Ubio je 1994. godine, u zatvoru je osuđen zbog napada na drugog zatvorenika, tamo su mu 2023. godine pronašli ilegalno oružje, ali svejedno je slobodno šetao i sejao strah Drnišom i okolinom.

Zbog posedovanja oružja optužnica postoji, ali suđenje nikad nije započelo. Zbog toga je Habijan naložio inspekcijski nadzor Opštinskog suda u Šibeniku, sad su stigli rezultati.

- Utvrđeno je da dve sudije tog suda, po nama, nisu postupale po svojoj dužnosti. Dakle, kod jedne od njih taj je predmet stajao više od šest meseci, a kod druge sudije godinu i šest meseci, znači bez da je preduzeta i jedna radnja na tom predmetu. Pred Državnim sudskim većem pokrenuće se postupak i izreći mera - kazao je Habijan, piše Dnevnik.hr.

Najavio je zakonske izmene te kazao kako želi nacrt tih izmena najbrže moguće.

- Očekujem da nacrt imamo u roku dve nedelje, i tražićemo uvođenje instituta doživotnog zatvora kojeg mi u Hrvatskoj nemamo - kazao je Habijan

Pitali su potom Habijana o odgovornosti države u ovom slučaju i sporosti pravosuđa.

Kazao je da je reč o kompleksnom sistemu gde se stvari ne mogu menjati preko noći.

-Najlakše je dati ostavku, ali ja sam odabrao teži put, odabrao sam ostati i pokušati nešto promeniti. Moja ostavka je uvek tu, o njoj odlučuje premijer. Dati ostavku je najlakše, verujte imao bih puno manje problema da odem - kazao je Habijan.

