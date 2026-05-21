Valensija je jedna od onih destinacija koje nikada ne razočaraju. I bez obzira na doba godine, uvek postoji dobar razlog da je posetite.

Evo zbog čega turisti hrle u ovaj grad.

300 sunčanih dana godišnje

Valensija ima čak 300 sunčanih dana godišnje, uz prosečnu temperaturu od skoro 18°C. Savršena klima za istraživanje grada, šetnju pod vedrim nebom i povremeno uživanje na osunčanim terasama kafića. Tako jednostavan plan, a toliko prijatan da ćete ga obožavati!

Mediteranska kuhinja

Iako je paelja poznata širom sveta, verovatno još niste probali onu pravu kao u Valensiji. Zato ne odlazite bez autentične valensijanske paelje i otkrivanja svega što lokalna kuhinja nudi: raznih jela od pirinča, tradicionalnih ribljih i morskih specijaliteta, odličnih vina, horčate (uz nezaobilazne fartonse za umakanje) i fantastičnih citrusa. Da li vam već raste apetit? Ne propustite ni Valencia Cuina Oberta Restaurant Week, najvažniji gastronomski događaj u gradu.

Prelepe plaže

Šta više možete poželeti od grada sa više od 300 sunčanih dana? Naravno – plaže, i to sa plavim zastavicama kvaliteta! U Valensiji vas čeka 7 kilometara obale, bilo da više volite živahne gradske plaže sa mnoštvom sadržaja ili mir prirodnih plaža u parku l'Albufera.

Noćni život

Stanovnici Valensije vole sunce isto koliko i mesec. Zato maksimalno koriste lepo vreme za uživanje na terasama uz pivo i ukusne zalogaje. A kada sunce zađe, grad oživi kroz raznovrstan noćni život po kojem je Valensija poznata. Ako se noć malo oduži, pravo rešenje je dobar „almorzaret“ – tradicionalni valensijanski branč.

Tokom cele godine hiljade ljudi uživaju na otvorenim terasama uz tapase, čašu vina ili hladno pivo. A noću… možete birati između brojnih mesta za izlazak – od starog grada, preko obale, do studentskih četvrti.

Brojni festivali

Buka, muzika, vatrometi, boje i kreativnost – to su glavni sastojci naših proslava. A u Valensiji se uvek nešto slavi! Od 15. do 19. marta grad preuzimaju čuvene Fallas svečanosti, koje je UNESCO proglasio nematerijalnom svetskom baštinom. Tu su i Semana Santa Marinera (Uskrs uz more), proslava Virgen de los Desamparados, Valencijski Corpus i Julski festival.

Zeleni parkovi

Valensija je puna iznenađenja, poput reke koja je pretvorena u raskošan park dug 9 kilometara, savršen za rekreaciju, sport i odmor. Nekadašnje korito reke Turije danas je omiljeno mesto okupljanja stanovnika i turista, od jutra do večeri.

Još jedno od najpoznatijih prirodnih područja je park l'Albufera, udaljen svega 10 kilometara od centra grada. Tamo vas čekaju spektakularni zalasci sunca, posebno magični tokom vožnje čamcem.

Znamenitosti

Valensiju su osnovali Rimljani 138. godine pre nove ere, a grad danas predstavlja spoj rimske, vizigotske, muslimanske i srednjovekovne kulture. O tome svedoče znamenitosti poput Lonje svile (UNESCO svetska baština), Almoine, kula Serranos i Quart, kao i katedrale.

Pored arhitekture, tu je i Tribunal de las Aguas – sud za vode osnovan oko 1000. godine, koji je UNESCO zaštitio kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Ovaj jedinstveni običaj možete videti svakog četvrtka u podne ispred Apostolskih vrata katedrale u Valensiji.

Moderna arhitektura

Valensija je grad koji se neprestano razvija. Grad koji ponosno čuva svoju istoriju, ali hrabro prihvata savremenu arhitekturu 21. veka. Ljubitelji arhitekture ne smeju propustiti Grad umetnosti i nauke Santjaga Kalatrave, Kongresni centar Normana Fostera i zgradu Veles e Vents Dejvida Čiperfilda.

Vredi posetiti i moderne prostore poput muzeja MUVIM, sajamskog centra Feria Valencia, Palau de la Música i muzeja IVAM.

Oni koji su posetili ovaj grad navode da je Valensija mnogo više od onoga što piše u turističkim vodičima. Zato pripremite fotoaparat i širom otvorite oči kako biste otkrili skrivene dragulje poput trga Plaza Redonda, crkve Santa Catalina, koja se nalazi pored najuže zgrade u Evropi, crkve San Nicolás, sata na crkvi Santos Juanes, krstionice Svetog Vicentea u parohiji San Esteban ili čak aligatora iznad vrata crkve…, piše Visit Valencia.