Nekim horoskopskim znacima nije suđeno da dostignu svoj vrhunac sreće, karijernog uspeha ili obilja do kasnije u životu.

Ovi znaci imaju veću verovatnoću da privuku bogatstvo i prosperitet kako stare. Kasnije primanje ovih blagoslova im omogućava da cene i održe obilje koje im dolazi.

 Jarac

Jarcem vlada Saturn, planeta povezana sa karmičkom zrelošću, doslednim rezultatima i integritetom. Shodno tome, osobe rođene pod ovim horoskopskim znakom često se suočavaju sa izazovima ranije u životu. Međutim, kao kasno procvetali, obično uživaju u bogatom i ispunjenom životu u kasnijim godinama.

Kada se bogatstvo manifestuje kasnije u životu kod Jarca?
Njihov prosperitet se često poklapa sa njihovim prvim povratkom Saturna, obično između 30 i 32 godine. Tokom ovog perioda, njihov karijerni sektor teži da postane aktivniji, pokazujući njihove veštine, izuzetnu radnu etiku i sposobnost da se penju na društvenoj lestvici.

 Škorpija

Pluton, planeta duševne transformacije, vlada Škorpijom. Ova patuljasta planeta stvara trajne promene kroz namerne, stabilne, spore promene. Škorpija stvara promene kroz dosledne, fiksne pokrete, a njen uticaj raste tokom dužih perioda. Ne mogu da prave prečice kada manifestuju svoje bogatstvo.

Kada se bogatstvo manifestuje kasnije u životu kod Škorpije?
Škorpija pronalazi bogatstvo kasnije u životu. Obično ne troše svoju ušteđevinu u dvadesetim godinama; pokušavaju da nauče sisteme koji vode do održivog obilja i mudrih investicija. Kada emocionalno sazru, do 40. godine,  lako otkrivaju svoj put ka bogatstvu. Moraju da očiste traumu ili karmu povezanu sa negativnim iskustvima koja novac može doneti, pretvarajući je u pozitivne perspektive.

Devica

Devica se povezuje sa služenjem, svakodnevnim odgovornostima i logičnim koracima ka održivom uspehu. Njihov put je povezan sa izgradnjom veština, samosavladavanjem i prevazilaženjem unutrašnjeg cinika. Počinju da privlače više novčanog toka dok usavršavaju svoje veštine ili zanat do preciznosti.

Kada se bogatstvo manifestuje kasnije u životu kod Device?
Oko kasnih 30-ih do ranih 40-ih, Devica pronalazi više lakoće i toka sa praktičnim sredstvima. Tranziti srednjih godina, poput opozicije Urana, donose inovativne prodore, menjajući njihovo razumevanje i uverenja o izobilju. Njihov pažljiv, svestan rad zahteva vreme, tako da ono čemu se posvete u svojim 20-im i 30-im godinama počinje da se manifestuje u značajnijim dobicima u kasnijim godinama, piše Yahoo.

 