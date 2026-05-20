Sezona svadbi je u punom jeku, a vikendi širom Srbije rezervisani su za venčanja, muziku do kasno u noć i slavlja koja okupljaju porodicu i prijatelje iz svih krajeva. Za mladence, taj dan predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u životu, simbol ljubavi, zajedništva i početka novog poglavlja. Sa druge strane, za goste su svadbe prilika za druženje, dobar provod, bogatu trpezu i uspomene koje se dugo prepričavaju.

Upravo zbog toga, od venčanja se danas očekuje gotovo savršenstvo, od dekoracije i muzike, do hrane i kompletne organizacije. A kada nešto ne ispuni očekivanja, komentari se ne stišavaju ni danima nakon veselja.

Tako je svojevreno jedna jesenja svadba postala glavna tema među zvanicama i komšilukom. Dok mnogi planiraju kako će izgledati na predstojećim veseljima, oni koji su već jednom bili na luksuznom venčanju u Beogradu ne prestaju da pričaju o atmosferi, hrani i piću koje je služeno tokom proslave.

Kako obično biva nakon velikih veselja, bilo je i zadovoljnih i nezadovoljnih gostiju, ali ovog puta nezadovoljstvo je, navodno, preraslo u pravi haos.

Mladenci iz unutrašnjosti odlučili su da svoje venčanje organizuju u luksuznom restoranu u elitnom delu Beograda, okupivši veliki broj zvanica sa obe strane porodice. Svadba je bila moderna, glamurozna i organizovana po najnovijim trendovima, ali uprkos tome, nije se dopala svima, naročito komšiluku koji je imao ozbiljne zamerke na čitavu proslavu.

"Nisu organizovali prevoz"

"Prvo smo iz svog džepa morali da damo novac za prevoz do Beograda. Snalazili smo se kako smo znali i umeli. Oni koji nisu mogli kolima išli su autobusom, pa posle veselja jurili na stanicu da sačekaju poslednji. Ma, haos! Bunili smo se jer su trebali da organizuju prevoz kad već toliko rodbine i komšija zovu. Sećam se prošle godine kada sam zimi dolazio na svadbu u Rakovici domaćin je iznajmio autobus za goste jer je nas pedesetak zvao i platio i to je bilo super. Išli smo da uživamo i imali mini-ekskurziju - pričala je jedna komšinica, dok je njen suprug nastavio.

"Ovo ne znaš gde udaraš, a moraš da ispoštuješ. Došli smo nekako do restorana onako gladni s puta kad ono nema hrane. Gde god da sam bio na veselju predjelo je postavljeno svakome u tanjir ili stoji na stolu. Ovde je bio švedski sto. Ne znam da li je ta varijanta jeftinija, ali sam video da ljudima nije svejedno i da ih je sramota da ustaju da uzimaju hranu i nose na tanjiru do mesta," žalio se komšija, pa nastavio:

"Ustao sam jednom ili dva puta. Bilo mi je glupo i mislio sam da svi gledaju u mene, pa sam posle i odustao. Sačekali smo tortu, pojeli po parče i otišli. Od nas dosta. Nismo se najeli, napili pa smo posle veselja na stanici svratili u pekaru da pojedemo burek da izdržimo put nazad. Taj kraj je bio najjači od svega! Ovo nam se u životu nije desilo. Bruji komšiluk, ogovaraće ih sigurno još dugo. Jeste sve moderno, ali hrane nije bilo dovoljno. Zna se kako se jede na svadbama.... Mladenci su se baš obrukali sa tim. I nas je bilo sramota, šta li će tek ovi ljudi iz grada da kažu...

(Kurir)