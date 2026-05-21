Jedan pripadnik skopske vatrogasne brigade odlučio je da upravo pred svojim kolegama i okupljenim građanima postavi najvažnije pitanje svojoj devojci.
Kolege razvile transparent koji je sve dirnuo
Dok su prisutni posmatrali šta se događa, njegove kolege držale su transparent sa porukom:
- „Bio sam hrabar u svim intervencijama, ali ova mi je najvažnija – hoćeš li se udati za mene?“
U tom trenutku vatrogasac je kleknuo pred devojku, dok mu je jedan od kolega dodao buket cveća.
Usledilo glasno „DA“ i ovacije
Nakon nekoliko emotivnih trenutaka usledio je odgovor koji su svi čekali — odlučno „da“.
Okupljeni su odmah počeli da aplaudiraju i navijaju, dok su kolege vatrogasca slavile zajedno sa budućim mladencima.
Kolege ga nosile na rukama
Euforija je bila tolika da su vatrogasci svog kolegu podigli na ramena i bacali ga uvis, dok su prisutni snimali emotivnu scenu.
Video prosidbe ubrzo je završio na društvenim mrežama, gde su ljudi masovno komentarisali:
- „Ovako izgleda prava ljubav“
- „Najlepša prosidba koju sam video“
- „Rasplakao sam se“
Internet oduševljen gestom vatrogasca
Romantični trenutak iz Skoplja brzo je postao viralan, a mnogi su posebno pohvalili podršku kolega koji su učestvovali u organizaciji iznenađenja.
Za mnoge korisnike interneta upravo je transparent sa porukom bio detalj koji ih je najviše dirnuo.
