Dok se srpski narod na Kosovu i Metohiji svakodnevno suočava sa pritiscima, hapšenjima i nasiljem režima Aljbina Kurtija, u Crnoj Gori je sinoć organizovana proslava nezavisnosti države nastale odvajanjem od Srbije.

Na jednom mestu okupili su se Milojko Spajić, raspop Miraš Dedeić, Milo Đukanović, Andrija Mandić, Ranko Krivokapić i Gojko Perović, uz blagoslov Mitropolije crnogorsko-primorske.

Jedini koji nije prisustvovao bio je Milan Knežević, koji je ostao dosledan svojim ranijim stavovima i odbio da učestvuje u slavlju otcepljenja od Srbije.

Slavili državu nastalu odvajanjem od Srbije

Posebnu gorčinu među Srbima izazvala je činjenica da su upravo mnogi od onih koji su došli na vlast zahvaljujući glasovima srpskog naroda i borbi protiv Mila Đukanovića sada zajedno slavili 21. maj — datum kada je Crna Gora 2006. godine proglasila nezavisnost.

Mnogi upravo taj trenutak vide kao početak procesa koji je kasnije doveo i do priznanja takozvanog Kosova.

Samo dve godine nakon otcepljenja od Srbije, Crna Gora je priznala jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova, čime je, prema mišljenju brojnih Srba, direktno udarila na interese sopstvenog naroda.

„Nema trobojke, nema srpskog jezika“

Kritičari vlasti u Podgorici podsećaju da danas u Crnoj Gori nema srpske trobojke kao državnog simbola, dok srpski jezik i dalje nema status službenog jezika uprkos činjenici da njime govori veliki deo građana.

Istovremeno, kako navode, pritisci na SPC i srpski identitet u Crnoj Gori nisu prestali ni posle pada DPS-a.

Zbog svega toga, slike zajedničkog slavlja izazvale su ogorčenje kod velikog dela srpskog naroda i u Srbiji i u Crnoj Gori.

„Obraz ipak nema cenu“

Dok su mnogi političari i javne ličnosti prisustvovali proslavi, Milan Knežević odlučio je da ne dođe.

Njegov potez brojni komentatori na društvenim mrežama ocenili su kao jasnu poruku da nije želeo da učestvuje u slavlju datuma koji deo srpskog naroda doživljava kao istorijsku grešku.