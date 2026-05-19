Ako često nosite crnu garderobu, sigurno ste primetili koliko brzo može da izgubi intenzivnu boju i postane sivkasta ili čak da vuče na teget nijansu. Iako mnogi misle da su sunce i često nošenje glavni krivci, stručnjaci upozoravaju da najveći problem zapravo nastaje tokom pranja veša.

Stiv Kolins, stručnjak za hemijsko čišćenje iz Atlante čija se porodica već tri generacije bavi negom odeće, otkrio je koja greška najviše uništava crnu garderobu.

Najveći problem je previsoka temperatura pranja

Prema njegovim rečima, pranje crne odeće na visokim temperaturama jedan je od glavnih razloga zbog kojih tkanina brzo bledi.

„Previše vruća voda je najveći neprijatelj tamne odeće. Visoke temperature i intenzivne boje, poput crne, nisu dobra kombinacija“, objasnio je Kolins.

Mnogi veruju da će toplija voda bolje ukloniti fleke i neprijatne mirise, ali stručnjak upozorava da takvo pranje ozbiljno utiče na dugotrajnost i izgled boje.

Kako toplota uništava crnu garderobu?

Visoke temperature izvlače pigment iz tkanine, dok okretanje odeće u mašini dodatno stvara trenje koje slabi vlakna materijala.

„Vaša crna odeća praktično dobija batine tokom pranja“, kaže Kolins.

Rezultat su izbledela boja, oštećena tkanina i garderoba koja već posle nekoliko pranja izgleda staro i isprano.

Problem može biti još izraženiji u domaćinstvima sa tvrdom vodom, jer minerali ostavljaju naslage koje dodatno utiču na izgled tamne odeće. Pored toga, pojedini deterdženti sadrže sastojke koji posvetljuju tkaninu, pa crna garderoba vremenom gubi dubinu boje.

Trik za očuvanje crne odeće

Kolins savetuje da garderobu obavezno razdvajate po bojama i tipu materijala.

Crnu i tamnu odeću treba prati odvojeno, dok jarke boje poput crvene i ljubičaste mogu zajedno u mašinu. Svetlije nijanse, poput sive i bež, takođe bi trebalo prati posebno, dok beli veš ide odvojeno.

Osim boja, važno je razdvajati i različite vrste tkanina.

„Ne perem sportsku poliestersku odeću zajedno sa pamučnim košuljama jer tako smanjujem trenje tokom pranja“, objasnio je stručnjak.

Izbegavajte mašinsko sušenje

Kada je reč o sušenju, Kolins savetuje da se crna garderoba što ređe stavlja u mašinu za sušenje veša.

Visoka temperatura tokom sušenja dodatno ubrzava bledenje boje, zbog čega je mnogo bolji izbor prirodno sušenje na vazduhu ili u provetrenoj prostoriji.

Iako takav način sušenja često ostavlja više nabora na odeći, stručnjak tvrdi da će crni komadi mnogo duže zadržati svež izgled i duboku boju.