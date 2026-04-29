Pre pranja veša važno je uraditi nekoliko osnovnih koraka, a prvi i najvažniji jeste da proverite etiketu na odevnom predmetu. Oznake proizvođača predstavljaju najpouzdaniji vodič za pravilno održavanje tkanine, uključujući temperaturu vode i način pranja.

Nakon toga, odeću treba razdvojiti ne samo po boji, već i po vrsti materijala. Mešanje osetljivih tkanina poput svile sa grubljim materijalima može dovesti do oštećenja vlakana. Jednako je važan i izbor deterdženta – za osetljive materijale preporučuju se blagi, pH-neutralni tečni proizvodi, bez agresivnih sastojaka poput izbeljivača ili enzima.

Kako objašnjavaju stručnjaci, prirodna vlakna poput vune i svile sadrže proteine, pa enzimi iz standardnih deterdženata mogu oštetiti njihovu strukturu. Upravo zato je važno koristiti odgovarajuća sredstva koja neće narušiti tkaninu.

Za većinu osetljivih komada najbolje rešenje je ručno pranje. Posudu ili umivaonik napunite hladnom ili mlakom vodom (do 30 stepeni), jer visoke temperature mogu izazvati skupljanje i gubitak boje. Pre nego što ubacite odeću, deterdžent treba potpuno rastvoriti u vodi kako bi se izbegao direktan kontakt koncentrisanog sredstva sa tkaninom.

Odeća se potom nežno potopi i ostavi da odstoji – svili je dovoljno nekoliko minuta, dok vuna može stajati i do pola sata. Tokom pranja izbegavajte grubo trljanje; dovoljno je lagano provlačiti tkaninu kroz vodu kako bi se nečistoća uklonila.

Nakon toga sledi temeljno ispiranje u čistoj vodi, sve dok se ne uklone svi tragovi deterdženta. Jedna od najčešćih grešaka je ceđenje uvijanjem, koje može trajno oštetiti vlakna. Umesto toga, višak vode uklanja se tako što se odeća umota u peškir i blago pritisne.

Pravilno sušenje je podjednako važno kao i samo pranje. Teži komadi, posebno od vune ili kašmira, ne bi trebalo da se kače jer se pod sopstvenom težinom mogu rastegnuti. Najbolje ih je položiti na ravnu površinu. Lakši komadi mogu se sušiti na ofingeru, ali uvek dalje od direktnog sunca i izvora toplote poput radijatora.

Uz malo pažnje i pravilnu negu, osetljiva garderoba može dugo zadržati svoj oblik, boju i kvalitet.