Pranje jorgana za mnoge je jedan od najnapornijih kućnih poslova. Glomazni su, teški i nezgodni za rukovanje, a kada upiju vodu mogu ozbiljno opteretiti mašinu za pranje veša i povećati rizik od oštećenja tokom centrifuge.
Iako brojni modeli imaju oznaku da su pogodni za mašinsko pranje, problem najčešće predstavlja njihova veličina i debljina punjenja. Zbog toga pranje često završava kapanjem vode po kupatilu, otežanim ceđenjem i dugotrajnim sušenjem.
Međutim, stručnjakinja Ketrin MekFilips otkrila je za Express.co.uk jednostavan način da osvežite jorgan bez korišćenja mašine za pranje veša — metod koji traje svega nekoliko minuta i posebno je popularan tokom proleća.
Zašto je važno osvežiti jorgan tokom proleća?
Sa porastom temperatura tokom noći se više znojimo, pa se vlaga postepeno zadržava unutar punjenja jorgana.
Čak i kada materijal ne deluje vlažno, nakupljena vlaga može izazvati neprijatne mirise i stvoriti pogodne uslove za razvoj bakterija i buđi.
Zbog toga stručnjaci preporučuju redovno provetravanje posteljine tokom toplijih meseci, naročito u proleće kada se domovi prilagođavaju višim temperaturama.
Šta znači „sunčanje“ jorgana?
Metoda poznata kao „sunčanje“ podrazumeva prirodno provetravanje i osvežavanje jorgana na otvorenom.
Potrebno je samo da jorgan okačite napolju tokom sunčanog i toplog dana i ostavite ga nekoliko sati na vazduhu i direktnoj sunčevoj svetlosti.
Sunčevi zraci, odnosno UV zračenje, imaju blaga antibakterijska svojstva koja mogu pomoći u smanjenju bakterija i uklanjanju neprijatnih mirisa iz tkanine.
Osim što će jorgan biti svežiji, ova metoda može pomoći i da se ukloni ustajali miris koji se često zadržava tokom zime i perioda pojačanog grejanja.
