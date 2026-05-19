Pranje jorgana za mnoge je jedan od najnapornijih kućnih poslova. Glomazni su, teški i nezgodni za rukovanje, a kada upiju vodu mogu ozbiljno opteretiti mašinu za pranje veša i povećati rizik od oštećenja tokom centrifuge.

Iako brojni modeli imaju oznaku da su pogodni za mašinsko pranje, problem najčešće predstavlja njihova veličina i debljina punjenja. Zbog toga pranje često završava kapanjem vode po kupatilu, otežanim ceđenjem i dugotrajnim sušenjem.

Međutim, stručnjakinja Ketrin MekFilips otkrila je za Express.co.uk jednostavan način da osvežite jorgan bez korišćenja mašine za pranje veša — metod koji traje svega nekoliko minuta i posebno je popularan tokom proleća.

Zašto je važno osvežiti jorgan tokom proleća?

Sa porastom temperatura tokom noći se više znojimo, pa se vlaga postepeno zadržava unutar punjenja jorgana.

Čak i kada materijal ne deluje vlažno, nakupljena vlaga može izazvati neprijatne mirise i stvoriti pogodne uslove za razvoj bakterija i buđi.

Zbog toga stručnjaci preporučuju redovno provetravanje posteljine tokom toplijih meseci, naročito u proleće kada se domovi prilagođavaju višim temperaturama.

Šta znači „sunčanje“ jorgana?

Metoda poznata kao „sunčanje“ podrazumeva prirodno provetravanje i osvežavanje jorgana na otvorenom.

Potrebno je samo da jorgan okačite napolju tokom sunčanog i toplog dana i ostavite ga nekoliko sati na vazduhu i direktnoj sunčevoj svetlosti.

Sunčevi zraci, odnosno UV zračenje, imaju blaga antibakterijska svojstva koja mogu pomoći u smanjenju bakterija i uklanjanju neprijatnih mirisa iz tkanine.

Osim što će jorgan biti svežiji, ova metoda može pomoći i da se ukloni ustajali miris koji se često zadržava tokom zime i perioda pojačanog grejanja.