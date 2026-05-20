Šargarepa deluje kao jedna od najjednostavnijih biljaka za uzgoj, ali mnogi baštovani znaju koliko lako može da razočara. Umesto krupnog, pravog i sočnog korena, iz zemlje često izađe sitna, račvasta ili tvrda šargarepa bez ukusa.

Iskusni baštovani tvrde da razlika između lošeg i odličnog roda najčešće zavisi od nekoliko važnih detalja koje početnici često zanemaruju.

Zemljište je najvažnije za dobar koren

Šargarepa najbolje uspeva u laganoj, rastresitoj i dobro obrađenoj zemlji. Koren mora slobodno da raste u dubinu, bez prepreka.

Ako je zemlja:

tvrda

glinovita

puna kamenčića

zbijena

koren će se deformisati, račvati ili ostati kratak.

Pre setve leju treba dobro usitniti, očistiti od kamenja i obogatiti zrelim kompostom. Teška zemlja može se popraviti dodavanjem peska i organske materije kako bi postala rastresitija.

Najčešća greška je previše đubriva

Mnogi misle da će obilna prihrana dati krupniju šargarepu, ali stručnjaci upozoravaju da višak azota pravi veliki problem.

Previše azota podstiče rast bujnog lišća, dok koren ostaje:

tanak

deformisan

slabijeg kvaliteta

Zato se preporučuje umerena prihrana i korišćenje zrelog komposta umesto agresivnog đubrenja.

Fosfor i kalijum su važni za razvoj korena i ukus, ali ni sa njima ne treba preterivati.

Zalivanje mora biti ravnomerno

Šargarepa posebno traži vlagu tokom:

klijanja semena

intenzivnog razvoja korena

Ako tada nema dovoljno vode, koren ostaje sitan i tvrd.

Veliki problem nastaje i kada posle duže suše biljka odjednom dobije mnogo vode, jer tada koren može da pukne.

Baštovani savetuju redovno i umereno zalivanje kako bi zemlja ostala ravnomerno vlažna.

Proređivanje je obavezno

Početnici često preskoče jedan važan korak — proređivanje mladih biljaka.

Kada šargarepa nikne pregusto, biljke se međusobno bore za:

prostor

vodu

hranljive materije

Rezultat su sitni i tanki korenovi.

Zato je važno na vreme ukloniti višak biljaka kako bi preostale imale dovoljno mesta za razvoj.

Zašto vrh šargarepe pozeleni?

Kada vrh korena ostane iznad zemlje i bude izložen suncu, može da pozeleni i dobije gorak ukus.

Zbog toga iskusni baštovani preporučuju blago zagrtanje zemlje oko biljke, posebno kada koren počne da izlazi na površinu.

Ovaj trik pomaže i da zemlja duže zadrži vlagu.

Kada je šargarepa najukusnija?

Šargarepa najbolje uspeva kada nema velike temperaturne ekstreme. Umerene temperature, rastresito zemljište i stabilna vlaga najviše utiču na kvalitet korena.

Na slatkoću utiču:

sorta

kvalitet zemljišta

pravilno zalivanje

umerena prihrana

Kada biljka raste bez stresa, mnogo su veće šanse da šargarepa bude pravilna, sočna i prirodno slatka.