Najotrovnija riba Jadrana je morski pauk (Trachinus draco).

Reč je o najčešćoj i najopasnijoj vrsti iz porodice Trachinidae koja živi u Jadranskom moru. Zbog svoje brojnosti i specifičnih navika, najčešće dolazi u kontakt sa ribarima i kupačima na peskovitom i muljevitom dnu.

Ova riba dostiže dužinu do 40 centimetara i težinu do 1,5 kilograma. Prepoznatljiva je po velikoj glavi sa ispupčenim očima (nalaze se visoko pri vrhu), kao i po specifičnim šarama. Ističu se bočna kvadratna crna pega i tirkizno plave pruge koje se protežu duž tela.

Riba sa otrovnim bodljama može se naći u plićaku



Najopasnija karakteristika ove vrste su - otrovne bodlje. Morski pauk ima toksin koji utiče na nervni sistem i protok krvi, i izaziva bol koji traje i do 12 sati.

Ako slučajno zgazite ovu ribu, možete da doživite bol praćen nesvesticom, povraćanjem, ubrzanim radom srca i visokom temperaturom, kao i drugim simptomima telesnih poremećaja. Smrtni slučajevi su retki, ali su zabeleženi, dok intenzitet reakcije zavisi od veličine ribe i imuniteta osobe koja je ubodena.

Morski pauk je predator koji svoju strategiju lova zasniva na zasedi. Ukopava se u pesak tako da su vidljive samo oči i otrovno leđno peraje, čekajući male ribe i rakove. Kada mu se plen približi, napada ga. Kako piše portal Dnevno.hr, ova riba se mresti se tokom letnjih meseci, od juna do avgusta iokuplja u manjim grupama u plićim delovima mora.

Nikad ih ne dirajte golim rukama

Stručnjaci upozoravaju da morskog pauka nikada ne treba dodirivati golim rukama.

U slučaju nesreće, prva pomoć podrazumeva neutralizaciju otrova - preporučuje se potapanje mesta uboda u tečnost topliju od 40 stepeni Celzijusa.

Bez obzira na pruženu prvu pomoć, neophodna je medicinska intervencija, posebno u slučaju višestrukih uboda.