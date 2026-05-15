U jadranskom moru se sve češće beleži prisustvo invazivne vrste poznate kao riba lav, odnosno vatrenjača, zbog čega stručnjaci sve ozbiljnije upozoravaju na moguće posledice po morski svet, ali i po ljude.

Ova grabljivica, prepoznatljiva po dugim otrovnim bodljama i neobičnom izgledu, poslednjih godina ubrzano se širi Mediteranom i Jadranom.

Stručnjaci zabrinuti zbog brzog širenja

Prema navodima stručnjaka, riba lav veoma brzo narušava prirodnu ravnotežu mora u kojem se pojavi.

Problem je u tome što:

nema mnogo prirodnih neprijatelja

agresivno lovi manje domaće vrste

brzo se razmnožava

remeti lanac ishrane u moru

Zbog toga se u Hrvatskoj već sprovode posebne akcije praćenja i uklanjanja ove invazivne vrste.

Najveća prisutnost zabeležena kod Mljeta

Prve veće aktivnosti sprovedene su u Mljet nacionalnom parku gde je do sada zabeležena najveća prisutnost ribe lav u hrvatskom delu Jadrana.

U okviru projekta za kontrolu vatrenjače organizovane su terenske akcije i praktične obuke ronilaca.

Tokom trodnevne akcije učestvovalo je šest ronilaca koji su ručno uklanjali jedinke pomoću specijalnog havajskog koplja.

Poseban oprez zbog otrovnih bodlji

Stručnjaci upozoravaju da riba lav poseduje otrovne bodlje koje mogu izazvati:

veoma jak bol

otok

crvenilo

mučninu

komplikacije kod osetljivih osoba

Zbog toga je za hvatanje korišćena posebna posuda koja smanjuje rizik od povreda tokom rukovanja.

Sledeća akcija planirana kod Telašćice

Naredne aktivnosti planirane su na području Telašćica Nature Park, gde ova vrsta za sada još nije brojna.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi rano reagovanje moglo biti ključno kako bi se sprečilo dalje širenje po Jadranu.

Šta savetovati kupačima i roniocima?

Iako napadi na ljude nisu česti, stručnjaci preporučuju:

da se riba ne dodiruje

da ronioci budu posebno oprezni

da se svako uočavanje prijavi nadležnima

da se u slučaju uboda odmah potraži pomoć

Riba lav već godinama pravi ozbiljne probleme u drugim delovima Mediterana, a stručnjaci sada strahuju da bi sličan scenario mogao da se razvije i u Jadranu.