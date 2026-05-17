Gotovo svi mi svakodnevno držimo u rukama evro novčiće, ne razmišljajući previše o dizajnu i istoriji ugraviranoj na njima. Međutim, upravo u tim detaljima krije se potencijalna vrednost koja daleko prevazilazi onu odštampanu na samom novčiću.

Vrednost novčića na numizmatičkom tržištu određuje nekoliko ključnih faktora: njegova retkost, tj. tiraž u kome je iskovan, potražnja kolekcionara, stanje očuvanosti i moguće greške napravljene tokom proizvodnje.

Najčešće su to komemorativni novčići koji se izdaju u strogo ograničenim serijama, a oni koji potiču iz manjih zemalja Evrozone, poput Monaka, Vatikana, San Marina ili Andore, su na posebnoj ceni, jer se njihove serije štampaju u znatno manjim tiražima od onih iz velikih zemalja poput Nemačke ili Francuske.

Sveti gral numizmatike

Apsolutna zvezda među kolekcionarima i rekorder po vrednosti je komemorativni novčić od dva evra iz Monaka, izdat 2007. godine u znak sećanja na 25. godišnjicu smrti princeze Grejs Keli.

Iskovan u samo 20.001 komadu, ovaj novčić je postao Sveti gral numizmatike i njegova vrednost na tržištu danas se kreće između 1.500 i 2.500 evra, pri čemu neki dobro očuvani primerci dostižu znatno veće cene.

Kneževina Monako je poznata po svojim ekskluzivnim i malim kovanicama, pa još jedan izuzetno vredan primerak potiče iz 2015. godine, kada je izdat novčić povodom 800. godišnjice izgradnje prve tvrđave na steni Monaka. Sa kovanicom od samo deset hiljada komada, njegova vrednost se procenjuje na do dve hiljade evra.

Iako Monako prednjači po cenama, i druge zemlje imaju svoja numizmatička dobra.

Novčići iz Vatikana takođe postižu visoke cene, posebno oni iz ranijih godina, koji su cenjeni zbog malih kovanica i verskih motiva. Na primer, vatikanski novčić od dva evra iz 2004. godine, izdat povodom 75. godišnjice osnivanja države Vatikana, može vredeti i do 250 evra zbog kovanja od samo 85.000 primeraka.

Slična je situacija i sa San Marinom, čiji je komemorativni novčić iz 2005. godine posvećen Galileju Galileju, a zbog ograničene proizvodnje vredi i do 60 evra.

Među traženim primercima je i finski novčić od dva evra iz 2004. godine, izdat povodom proširenja Evropske unije na deset novih članica, koji može vredeti oko 50 evra.

Pored ograničenih izdanja, vrednost kovanica može dramatično da poraste i zbog grešaka u kovanju.

Jedan od najpoznatijih primera je litvanski novčić od dva evra iz 2021. godine.

Približno pet stotina ovih novčića je pogrešno gravirano letonskim natpisom "DIEVS * SVĖTI * LATVIJU" (Bože blagoslovi Letoniju) na ivici. Ova greška je podigla njegovu vrednost na skoro dve hiljade evra.

Nisu samo novčići od dva evra vredni. Italijanski novčić od jednog centa iz 2002. godine sa pogrešnim motivom – torinskim Mole Antonelijana umesto Kastel del Monte – izuzetno je redak i može vredeti 2.500 evra ili više. Takvi primeri pokazuju da se pravo blago zaista može sakriti u najmanjem sitnom novcu.

Šta tačno čini novčić vrednim?

Da biste identifikovali potencijalno vredan novčić, potrebno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih elemenata. Prvi i najvažniji faktor je kovanica; što je manje primeraka iskovane, novčić je ređi i traženiji.

Informacije o kovanicama komemorativnih kovanica od dva evra dostupne su u numizmatičkim katalozima i na specijalizovanim veb stranicama. Zatim, važna je zemlja porekla, pri čemu novčići iz mikrodržava generalno postižu višu cenu.

Stanje novčića je ključno – novčići koji nisu bili u opticaju (tzv. "necirkulisano" stanje) vrede znatno više od onih sa vidljivim znacima upotrebe. Važno je napomenuti da novčiće nikada ne treba čistiti, jer to može oštetiti njihovu originalnu patinu i drastično smanjiti njihovu vrednost.

Konačno, istinske i proverljive greške u kovanici mogu povećati vrednost nekoliko puta, ali njihovu autentičnost treba da potvrdi stručnjak. Ako sumnjate da posedujete vredan primerak, najbolje je da potražite mišljenje numizmatičke radnje ili ovlašćenog procenitelja, prenose mediji.