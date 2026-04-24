Ako tražite ljubimca koji se lako uklapa u svakodnevni život, postoje rase pasa koje su poznate po tome što su mirne, prilagodljive i jednostavne za održavanje.

Stručnjaci ističu da je pravi izbor psa onaj koji odgovara vašem načinu života, a ne samo vašim estetskim željama.

Na šta treba obratiti pažnju pri izboru psa

Pre nego što se odlučite za ljubimca, važno je razmotriti nekoliko ključnih faktora:

koliko se pas linja

koliko mu je potrebna fizička aktivnost

koliko zahteva nege i održavanja

kako se slaže sa decom i drugim životinjama

da li je pogodan za život u stanu

Rase pasa koje su mirnije, druželjubive i ne zahtevaju previše aktivnosti često su najbolji izbor za porodice i ljude sa manje slobodnog vremena.

7 rasa pasa koje su lake za održavanje

Ako tražite psa koji neće zahtevati mnogo vremena i truda, ove rase se često preporučuju kao idealan izbor:

Francuski buldog

Mali, miran i veoma prilagodljiv pas. Ne zahteva mnogo fizičke aktivnosti i savršen je za život u stanu.

Kavalirski španijel kralja Čarlsa

Poznat po blagoj naravi i velikoj privrženosti vlasniku. Odlično se uklapa u porodično okruženje i ne traži previše aktivnosti.

Ši-cu

Druželjubiv i miran pas koji voli blizinu ljudi. Nije previše energičan, ali zahteva osnovnu negu dlake.

Maltezer

Nežan i prilagodljiv pas koji se minimalno linja. Idealan je za manje stanove i osobe koje žele uredan prostor.

Pudla (manje varijante)

Izuzetno inteligentna i laka za dresuru. Njena dlaka se manje linja, pa je često izbor i za osobe sklone alergijama.

Bišon

Razigran, ali ne preterano zahtevan pas. Dobro se slaže sa decom i lako se prilagođava različitim uslovima života.

Čivava

Mala, ali vrlo odana i privržena rasa. Ne zahteva mnogo prostora ni fizičke aktivnosti, što je čini odličnim izborom za stan.

Zašto su ove rase dobar izbor

Zajedničko ovim rasama pasa je to što su:

laki za održavanje

prilagodljivi različitim uslovima života

mirnijeg temperamenta

pogodni za stan i porodicu

Upravo zato su idealni za ljude koji žele psa, ali nemaju mnogo vremena za zahtevnu negu i dugotrajne aktivnosti.

Važna napomena za buduće vlasnike

Bez obzira na rasu, svaki pas zahteva pažnju, ljubav i osnovnu brigu. Redovna šetnja, ishrana i veterinarska nega su neophodni za zdrav i srećan život vašeg ljubimca.

Na kraju, najbolji pas je onaj koji se uklapa u vaš život – i kome možete pružiti sve što mu je potrebno.