Kako je objasnila u viralnom videu na TikToku, želela je samo da napuni telefon tokom leta, ali nije ni slutila kakav problem će izazvati njen novi kabl.

Kupila kabl pred let i odmah zažalila

Žena je ispričala da je neposredno pred put kupila novi USB kabl jer svoj nije imala kod sebe.

Tek kada ga je uključila u utičnicu pored sedišta, shvatila je šta je zapravo kupila.

Plavi kabl je momentalno počeo da svetli i treperi celom dužinom čim je povezan sa telefonom, stvarajući veoma jako plavo svetlo koje je bilo primetno u celoj kabini.

U opisu videa našalila se na svoj račun:

„Kupila sam ovaj USB punjač samo za ovaj let. Nisam ga ranije koristila. Upravo ću postati najomraženija osoba u avionu.“

Putnici nisu mogli da spavaju

Kako se svetlo u avionu kasnije ugasilo zbog noćnog leta, efekat kabla postao je još gori.

Putnica je priznala da je odmah shvatila da ljudi oko nje verovatno neće moći da spavaju zbog konstantnog treperenja.

U jednom komentaru napisala je da će pravi problem nastati „kada dođe vreme za spavanje“.

Ljudi masovno komentarisali: „Bukvalno zaslepljuje“

Video je brzo postao viralan, a mnogi korisnici društvenih mreža priznali su da su i sami imali slična iskustva.

„Imam isti takav kabl. Bukvalno zaslepljuje kada je mrak“, napisala je jedna osoba.

Drugi korisnik opisao je svoje neprijatno iskustvo sa noćnog leta:

„Pored mene je sedeo tinejdžer sa takvim kablom. Skoro sam zaplakao kada sam video da ga uključuje.“

Mnogi su se pitali zašto se ovakvi kablovi uopšte prodaju, posebno na aerodromima i u prodavnicama namenjenim putnicima.

Sitnice koje mogu potpuno da pokvare let

Iako je cela situacija mnogima bila smešna, brojni putnici priznali su da jaka LED svetla i svetleći dodaci tokom noćnih letova mogu ozbiljno da pokvare odmor i otežaju spavanje u avionu.

Ovaj viralni snimak još jednom je pokazao kako čak i mala i naizgled bezazlena stvar može izazvati veliku reakciju među ljudima tokom putovanja.