Ukupne dužine oko 18 km, sa mostom preko reke Save, predstavlja deo projekta izgradnje autoputa E-761, Beograd - Sarajevo.

Trasa je projektovana kao klasičan autoputni profil, sa dva kolovoza, svaki sa po dve vozne i jednom zaustavnom trakom, razdvojena središnjim pojasom. Projektovana brzina kretanja iznosi do 130 km/h.

Početak saobraćajnice predviđen je u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin na auto-putu Beograd - Zagreb i vodi sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače.

Izgradnja deonice autoputa ima izuzetan geostrateški značaj, jer će povezati Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i omogućiti vezu sa Panevropskim koridorima.

Put u trajanju od 3 sata

Kada auto-put Beograd-Sarajevo bude u potpunosti završen u obe države, procenjuje se da će se od jednog do drugog grada stizati za manje od 3 sata.

Trenutno putovanje (preko Romanije ili Šapca i Loznice) traje između 4,5 i 5,5 sati, u zavisnosti od gužvi i zadržavanja na granici.

Putovanje će se skraćivati postepeno, kako se deonice budu puštale u rad:

Deonica Kuzmin-Sremska Rača (u završnoj fazi): Samim završetkom puta i novog mosta, putovanje se skraćuje za oko 20-30 minuta jer se potpuno zaobilaze naseljena mesta (Kuzmin, Bosut, Sremska Rača) i uski lokalni putevi.

Zajednički granični prelaz: Novi integrisani prelaz na srpskoj strani drastično će smanjiti čekanje, jer će policija i carina obe zemlje biti na jednom mestu.

Deonica Rača-Bijeljina: Kada se završi i ovaj deo kroz Republiku Srpsku (koji je već u izgradnji), put od Beograda do Bijeljine trajaće svega oko sat vremena.