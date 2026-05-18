Vučević se oglasio na društvenoj mreži Intagram gde je poručio da nasilje i vandalizam nikada ne mogu da pobede pristojnu Srbiju.

-Danas smo u Bačkom Petrovcu održali sastanak Opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Mogu da nam pale automobile, uništavaju javnu svojinu i pokušavaju da strahom zaustave ljude – ali ne mogu da pobede pristojnu Srbiju.

Mi smo jedna velika porodica, a Srbija je naša kuća. I nećemo dati da nam ruše i uništavaju našu kuću.

Nastavljamo da radimo, razgovaramo sa narodom i borimo se za Srbiju pristojnih ljudi, rada i rezultata.

Pobediće pristojna Srbija!

Bački Petrovac je naša porodica!

Srbija je naša porodica! - poručio je predsednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević.