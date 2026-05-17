Video koji su podelili žandarmi iz departmana Sona i Loa brzo je postao viralan i pregledan je više od 300.000 puta za samo nekoliko dana.

Video prikazuje jelena kako se spotiče po livadi, trči u krugovima, gubi ravnotežu i nekoliko puta pada na zemlju, dok njegovo ponašanje podseća na pijanstvo.

Krivo je fermentisano voće

Mnogi korisnici društvenih mreža u komentarima su se našalili da scena liči na „Bambija posle aperitiva“, ali francuska policija upozorava da situacija zapravo može biti veoma opasna.

Prema rečima francuskih žandarma, tokom proleća neke divlje životinje konzumiraju pupoljke, prezrelo fermentisano voće ili trule biljke koje prirodno proizvode alkohol. Takve supstance mogu izazvati dezorijentaciju i potpuno nepredvidivo ponašanje kod životinja.

Stručnjaci objašnjavaju da fermentacija proizvodi etanol, istu vrstu alkohola koja se nalazi u alkoholnim pićima za ljude. Kod manjih životinja ili onih koje unose veliku količinu fermentisane hrane, efekat može biti veoma jak i dovesti do gubitka koordinacije, dezorijentacije i agresivnijeg ponašanja.

"Pijane" životinje opasne za vozače

Slični slučajevi su ranije zabeleženi kod ptica, medveda, losova i slonova, posebno tokom toplijih perioda godine kada voće brže fermentira u prirodi.

Policija je saopštila da životinje koje se klimaju mogu biti opasne za vozače ako nisu oprezni.

odelila je sada viralni video pijanog jelena u francuskom regionu Burgundija kako trči u krugovima i frenetično se kotrlja po zemlji pre nego što pronađe put nazad na noge i ode do obližnjeg polja, piše globalnews.