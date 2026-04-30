Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, biće uvedena potpuna obustava saobraćaja na putu od Ovčar Banje ka vidikovcu na Kablaru u periodu od 4. do 7. maja, saopštilo je nadležno preduzeće.

Kada i gde je zabrana

Saobraćaj će biti obustavljen svakog dana u terminu od 9 do 17 časova, i to na deonici dugoj 1.513 metara gde se izvode radovi na asfaltiranju.

Kako se navodi u saopštenju, zabrana je uvedena kako bi se radovi obavili bezbedno i efikasno, uz zaštitu radnika i svih učesnika u saobraćaju.

Apel vozačima

Nadležni su pozvali vozače da tokom trajanja radova koriste alternativne pravce i striktno poštuju privremenu signalizaciju.

Ističe se da je poštovanje postavljenih znakova ključno kako bi se izbegle nezgode i dodatne komplikacije u saobraćaju.

Šta to znači za građane

Ova deonica predstavlja važan pravac ka popularnom vidikovcu na Kablaru, pa se očekuju gužve i preusmeravanje vozila u narednim danima.

Građanima se savetuje da unapred planiraju putovanje i informišu se o alternativnim rutama.