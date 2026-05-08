Snimak je objavljen uz naslov „Najbrže okončana saobraćajna svađa“, a mnogi su poverovali da gledaju stvarni incident na ulicama Nevade.

Na videu se vidi besni motociklista koji tokom rasprave prilazi vozaču BMW-a i u naletu besa šakom obara retrovizor sa automobila. Međutim, samo nekoliko sekundi kasnije usledio je obrt koji je oduševio internet.

Mislio je da se svađa sa običnim vozačem

Nakon što je motociklista oštetio vozilo, BMW je iznenada uključio rotaciju, zbog čega su korisnici društvenih mreža zaključili da je agresivni vozač zapravo nasrnuo na policajca u civilu.

Kada je shvatio šta se dešava, motociklista je podigao ruke u vazduh, dok su komentari o „instant karm i“ i „pravdi koja stiže odmah“ počeli masovno da se šire internetom.

Video je ubrzo postao globalni hit.

Ipak, istina je potpuno drugačija

Iako su milioni ljudi poverovali da gledaju autentičan snimak, ubrzo je otkriveno da se incident nikada nije dogodio.

Ceo video zapravo je generisan pomoću veštačke inteligencije.

Originalni zapis objavljen je još 1. februara na Instagram stranici Instagram profila „realisticaivid“, čiji su autori jasno naznačili da je u pitanju AI sadržaj.

Međutim, korisnici koji su kasnije delili video uklonili su upozorenje da je snimak generisan veštačkom inteligencijom, zbog čega su milioni ljudi ostali uvereni da gledaju stvarni sukob.

AI snimci postaju sve uverljiviji

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko su danas napredovali alati veštačke inteligencije i koliko lako lažni snimci mogu da prevare publiku.

Mnogi korisnici priznali su da ni u jednom trenutku nisu posumnjali da video nije stvaran, što dodatno otvara pitanje koliko će u budućnosti biti teško razlikovati autentične snimke od AI generisanog sadržaja.

Ipak, poruka koju su mnogi izvukli iz ovog viralnog videa ostala je ista - trenutak gubitka kontrole i bes na putu mogu vrlo lako skupo da koštaju.