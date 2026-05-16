Međutim, jedan kofer ga je potpuno zgrozio.

"Odmah mi se slošilo"

Fensom, koji je pre pandemije radio kao vodoinstalater, počeo je tokom korone da istražuje aukcije izgubljenog prtljaga i danas redovno objavljuje snimke misterioznih kofera na TikToku i Instagramu.

Iako je ranije pronalazio veoma vredne stvari, uključujući i Prada prsluk vredan skoro 2.000 dolara, jedno otvaranje pretvorilo se u pravo mučno iskustvo.

U jednom koferu nalazila se plastična posuda sa sadržajem koji u početku nije mogao da prepozna.

Tek kasnije su mu pratioci objasnili da se radi o fermentisanim ribljim kostima.

Jeziv miris proširio se čim je otvorio posudu

Kako je objasnio, kofer je mesecima stajao zatvoren jer izgubljeni prtljag obično čeka vlasnika oko tri meseca pre nego što ode na aukciju.

Na početku nije osećao ništa neobično jer je posuda bila umotana u svilenu vrećicu.

Ali onda ju je otvorio pred kamerom.

Morao sam da je otvorim zbog TikToka. Odmah mi se slošilo, skoro sam povratio. Bilo je jezivo - priznao je.

Nekada pronađe pravo bogatstvo

Iako ga je ovaj kofer potpuno šokirao, Fensom kaže da u izgubljenom prtljagu često pronalazi veoma vredne stvari.

U nekim koferima ranije je nalazio:

luksuznu garderobu

skupe modne dodatke

elektroniku

neobične suvenire

Upravo zato milioni ljudi gledaju njegove snimke i čekaju da vide šta će sledeće izvući iz misterioznih kofera.

Šta se dešava sa izgubljenim prtljagom?

Prema pravilima aerodroma, svaki izgubljeni predmet se evidentira i vlasnici imaju nekoliko meseci da ga preuzmu.

Ako se niko ne pojavi, koferi završavaju na aukcijama gde ih kupuju ljudi poput Fensoma - bez ikakve garancije šta se nalazi unutra.

A nekad ih, kako kaže, unutra sačeka nešto što nikada neće zaboraviti.