Stravičan požar izazvan udarom groma pretvorio je deo Teksasa u zgarište, nakon što je vatrena stihija zahvatila hiljade hektara zemljišta i uništila gotovo celo naselje u mestu Kanjon. Dramatični snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju apokaliptične prizore spaljenih kuća, gust dim i razorenu infrastrukturu, dok lokalne vlasti pokušavaju da stave situaciju pod kontrolu.

Prema navodima američkih medija i lokalnih službi, požar je zahvatio gotovo šest hiljada hektara zemljišta, a jak vetar dodatno je rasplamsao vatru koja se munjevito širila kroz područje.

Vatrena stihija uništila je više objekata, dok je železnička pruga u mestu Kanjon pretrpela ozbiljna oštećenja. Stanovnici su u panici napuštali domove dok su plamen i dim gutali sve pred sobom.

Tornada i oluje napravili haos u Teksasu

Katastrofalni požar dolazi nakon višednevnih snažnih oluja i tornada koji su pogodili istočni Teksas. Region su prethodnih dana pogađali jaki vetrovi, obilna grmljavina i grad, stvarajući haotične uslove širom države.

Olujni sistem ostavio je ogromnu štetu iza sebe. Čitave četvrti pretrpele su razaranja, drveće i dalekovodi obarani su usled orkanskih udara vetra, dok je više stotina hiljada ljudi ostalo bez električne energije.

Meteorolozi upozoravaju da kombinacija ekstremne vrućine, suše i snažnih oluja značajno povećava rizik od velikih požara, posebno u južnim američkim državama.

Vatrogasne ekipe i dalje pokušavaju da lokalizuju požar, dok nadležne službe procenjuju razmere štete. Za sada nema zvaničnih podataka o eventualnim žrtvama, ali vlasti upozoravaju da je situacija i dalje veoma opasna zbog jakog vetra i mogućnosti novih udara groma.

Stanovnici pogođenih područja pozvani su na oprez i praćenje hitnih upozorenja, dok stručnjaci upozoravaju da bi naredni dani mogli doneti nove ekstremne vremenske prilike.

Katastrofa u Teksasu još jednom je pokazala koliko brzo prirodne nepogode mogu da pretvore čitava naselja u pepeo i ostave hiljade ljudi bez domova.