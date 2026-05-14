Na prvi pogled deluje kao običan niz brojeva, ali među njima se krije jedno slovo koje većina ljudi ne uspeva da pronađe odmah.

Zadatak deluje lako, ali skoro svi pogreše

Izazov je jednostavan — potrebno je pronaći skriveno slovo "I" za manje od jednog minuta.

Ipak, upravo tu nastaje problem.

Mozak se veoma brzo navikava na ponavljanje istih oblika i automatski očekuje samo brojeve, zbog čega skriveno slovo mnogima potpuno promakne.

Ljudi masovno odustaju posle nekoliko sekundi

Mozgalica je za kratko vreme postala viralna na društvenim mrežama, gde korisnici pišu da su minutima gledali u sliku bez uspeha.

Dok jedni tvrde da su slovo pronašli gotovo odmah, drugi priznaju da su morali da gledaju rešenje jer ga nikako nisu mogli uočiti.

Zašto nas ovakve mozgalice toliko zbunjuju

Stručnjaci objašnjavaju da ovakvi testovi koriste način na koji naš mozak obrađuje obrasce.

Kada dugo gledamo niz sličnih simbola, mozak automatski "pretpostavlja" šta vidi i počinje da ignoriše sitne razlike.

Zbog toga jedno slovo među brojevima može ostati potpuno neprimetno čak i kada nam je direktno pred očima.

Da li ste uspeli da pronađete slovo?

Ako ste uspeli za manje od jednog minuta, verovatno imate veoma dobro zapažanje i visok nivo koncentracije.

A ako niste — ne brinite, jer je upravo ova mozgalica već potpuno zaludela internet.