Upozorenje: Snimak je uznemirujućeg karaktera i može biti neprijatan za određene osobe!

Na snimku su zabeleženi pokušaji policajaca da ubede ženu koja visi sa ivice nebodera u Njujorku da ne okonča svoj život skokom.

Policijski službenici koji su odmah stigli, reagujući na hitan poziv, pronašli su ženu kako plače na ivici visokog nebodera.

Na snimku se vide policajci na licu mesta kako preduzimaju akciju, pri čemu se jedan od njih predstavlja i moli ženu da ne skače.

„Brinemo o vama. Ne želimo da vas vidimo kako se povređujete, u redu?“, policajac kaže ženi pre nego što joj se polako približi i pita da li može da je drži za ruku.

Ubrzo nakon toga stižu policajci iz Jedinice za hitne slučajeve. Postavljaju bezbednosni sistem, a zatim se trojica penju na ivicu gde se nalazi žena.

„Možemo sedeti ovde 10 minuta. Možemo sedeti ovde pola sata. Samo želim da se uverim da ste bezbedni“, mirno kaže jedan od policajaca ženi dok stoji oko 30 metara iznad zemlje.

Onda herojski policajac silazi do ivice i hvata ženu za ruku. Kada mu ona kaže da još nije spremna da krene, njih dvoje sede tamo zajedno.

„Pogledajte gde smo. Imamo najbolji pogled u gradu“, kaže policajac.

Odmah nakon toga žena sarađuje i uz pomoć policijske ekipe napušta ivicu i vraća se na sigurno mesto na krovu, prenosi grčki portal Pronjuz.

