Žestoko pretučen bogataš koji je bacio kamen na foku! Batinaš postao heroj i dobio priznanje Vlade! (video)

Do nasilja je došlo nakon što se muškarac (37) približio životinji koja je mirno plivala uz obalu Mauija.

 
Autor:  Milica Krstić
12.05.2026.10:47
Muškarac iz SAD, koji je pretukao turistu nakon što je ovaj bacio ogroman kamen na foku, ne samo da nije kažnjen, nego je postao pravi heroj i dobio je posebno priznanje vlade.

Do nasilja je došlo nakon što se muškarac (37) približio životinji koja je mirno plivala uz obalu Mauija. Reč je o stvorenju koje lokalno stanovništvo zove Lani i koje je mnogima veoma simpatično. Iz razloga koji nikome nije jasan, muškarac je uzeo veliki kamen i bacio ga na životinju, što je i snimljeno. Mnogi su odmah skočili ka njemu, a jedan čovek je nasrnuo na turistu i nekoliko puta ga udario.

Taj napad privukao je pažnju državnog senatora Brentona Avea.

Bogataš gađa foku kamenom u glavu

"Neki od nas su videli ekološkog aktivistu, kako ga volim nazvati, koji je stvar uzeo u svoje ruke kako bi turistu naučio šta može da se dogodi kad se petljate sa našom zemljom ili životinjama. Stalno viđamo ljude drugačijeg mentaliteta koji dolaze i uništavaju naše stvari ili, u ovom slučaju, napadaju životinje", istakao je Ave i odao priznanje osobi koja je udarila turistu, piše "Njujork post".

Sa druge strane, turista je zadržan na ispitivanju nakon napada na životinju, saopštili su iz Havajskog odeljenja za prirodne resurse. Kasnije je pušten, ali nije objasnio zbog čega je gađao životinju i tražio je advokata.

"Da budem jasan, ovo nije vrsta posetilaca koju želimo na Mauiju. Dobrodošli su nam turisti koji sa poštovanjem shvataju da se prema našoj kulturnoj sredini i divljini moraju odnositi sa pažnjom. Ovakvo ponašanje se neće tolerisati", rekao je gradonačelnik Mauija Ričard Bisen u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Prizor uznemirio mnoge

Bisen, koji je bivši sudija i tužilac, rekao je da je prizor, a kasnije i snimak napada na ugroženog morskog sisara, uznemirio mnoge. Lani je, naime, postala simbol oporavka Mauija nakon razornih požara u Lahajni.

"Otkako se Lani vratila u Lahajnu nakon požara 2023. godine, članovi gradonačelnikovog tima i brojni stanovnici nadzirali su je i brinuli o njoj", objavljeno je na službenom profilu Okruga Maui na Instagramu.

Ako bude optužen, muškarcu bi mogla pretiti kazna od 47.500 evra (50.000 dolara) i moguća zatvorska kazna zbog kršenja Zakona o zaštiti morskih sisara, koji uključuje i foke.

(Alo.rs/Jutarnji)

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

