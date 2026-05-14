I posle više od četiri decenije od smrti Josipa Broza Tita, detalji njegove sahrane i dalje intrigiraju ljude širom bivše Jugoslavije. Posebno jedno pitanje godinama izaziva pažnju – zašto na njegovom grobu nema petokrake, simbola po kome je čitava jedna država bila prepoznatljiva?

Tito je preminuo 4. maja 1980. godine u Ljubljani, posle višemesečne borbe sa teškom bolešću. Vest o njegovoj smrti tada je zaustavila celu Jugoslaviju. Ulice su utihnule, fabrike stale, a milioni ljudi pratili su poslednji ispraćaj čoveka koji je decenijama vodio državu.

Malo ljudi zna da je Tito još za života imao jasnu želju kako želi da bude sahranjen. Navodno je bio fasciniran jednostavnom grobnicom američkog predsednika Frenklina Ruzvelta i želeo je nešto slično – bez velikih simbola, bez pompe i bez previše detalja.

Zato je u Kući cveća napravljen beli mermerni sarkofag na kome stoje samo njegovo ime i godine rođenja i smrti.

Ipak, prava drama odvijala se neposredno pred sahranu. Zbog ogromne mermerne ploče teške čak devet tona, organizatori su u poslednjem trenutku morali da menjaju plan. Sanduk sa Titovim telom bio je izvađen iz grobnice, ponovo spušten i prekriven posebnom konstrukcijom kako bi sve izgledalo dostojanstveno pred svetskim kamerama.

Tek kasno uveče 8. maja 1980. godine, daleko od očiju javnosti, završena je konačna sahrana.

A pitanje petokrake ostalo je misterija do danas. Jedni tvrde da je odluka bila Titova lična želja, drugi da je inspiracija došla iz engleskih memorijalnih grobnica koje je projektant obilazio. Kako god bilo, upravo ta jednostavnost učinila je da Titov grob i danas izgleda drugačije od svega što se očekivalo od jednog komunističkog lidera.