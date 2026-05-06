Period kada je Sunce u Biku (obično od 19. aprila do 20. maja) je idealan za „održavanje ili izgradnju, kao i uživanje i poštovanje onoga što već imamo“. Stvari mogu malo sporije da se ostvare, ali kada se to desi, verovatno će imati dugoročni efekat.

Tokom ove astrološke sezone, univerzum posebno podržava sledeće horoskopske znake, i to stabilnom i utemeljenom energijom.

Blizanci

Ne samo da stabilnost sezone Bika radi u vašu korist, Blizanci, već imate i Veneru u svom znaku do 18. maja. I gde god da je Venera, obično slede veliki blagoslovi, objašnjava astrolog Mej. , Ona napominje da Blizanci imaju poseban sjaj kad je Venera u njihovom znaku.

Imaćete više sreće sa novcem ali i mentalno i fizičko „osveženje“. Sve u vašem životu se postepeno poboljšava iz dana u dan. Trenutno ste posebno privlačni, tako da je upoznavanje novih ljudi i širenje kruga prijatelja ključno za privlačenje prosperiteta i sreće. Pored toga, Uran je upravo započeo novi sedmogodišnji ciklus u vašem znaku, donoseći „radikalne promene u vaš život“. Budite spremni za sreću u maju, ali i na duge staze, poručuju astrolozi.

Bik

Ne samo da je ovo vaša astrološka sezona, Biče, već „novi početak počinje u vašem životu ovog meseca“, objašnjava Mej. Od početka do kraja vaše sezone, „Mlad Mesec u vašem znaku, Mars ulazi u vaš znak, vaša energija vam se vraća“.

Iako ste možda napravili korak unazad tokom brze energije Ovna, konačno je vreme da uživate u kraju tog ciklusa. Još bolje, univerzum je sada snažno na vašoj strani jer se Uran, planeta iznenadnih promena, prvi put posle sedam godina iselio iz vašeg znaka, donoseći veliko olakšanje. Konačno krećete napred sa više mogućnosti i zamaha nego ikada ranije.

Škorpija

Bik je vaš suprotni (sestrinski) znak, tako da vam ova sezona obično dobro ide, Škorpije. Pored toga, imate uticaj punog Meseca koji je bio u vašem znaku 1. maja, što „pomaže da se pročistite“, objašnjava Mej, „i videćete veliki vrhunac transformacije koju ste započeli pre šest meseci“.

Maj je veliki preokret za vas, kaže astrolog, „i biće isključivo pozitivni“, posebno kada je reč o „finansijama i novcu“. Uz punu podršku univerzuma, očekujte nešto veliko u svom životu do 20. maja.

Devica

Bik je zemljani znak poput vas, i „kada ste u sezoni svog elementa, osećate se kao da vam univerzum čuva leđa“, kaže Mej. Srećom po vas, Device, ovo znači da će „sve što pokrenete tokom sezone Bika biti podržano i uspešno“.

Bez obzira da li odlučite da više putujete ili naučite nešto novo, do 20. maja ste na putu da postanete najbolja i najmudrija verzija sebe.

Jarac

Zemljana energija sezone Bika vam izuzetno odgovara. Od sada do 20. maja, potpuno ste u svom elementu jer se svet oko vas čini da se prilagođava da vas podrži. Vidite znake da ono što ste manifestovali počinje da se ostvaruje, posebno u ljubavi.

Tokom ove astrološke sezone, „veze postaju mnogo bolje“, objašnjava Mej. „Možete upoznati nekoga ko će vam ubrzati rad srca. Možete uložiti mnogo truda u veze, i može se pojaviti neko poseban.“, kaže ona, prenosi Your Tango.