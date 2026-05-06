Svi imaju barem jedan katanac kod kuće, ali malo ko zna čemu služe svi detalji njegovog dizajna.

Iako ih doživljavamo kao jednostavne predmete, katanci su zapravo prilično promišljeno konstruisani. Koristimo ih za zaštitu imovine na vratima, ormarićima, ogradama, šupama i sličnim mestima, i vremenom su evoluirali da bi bili što pouzdaniji.

A da li ste ikada primetili sićušnu rupu pored ključaonice? Lako ju je prevideti, ali kada jednom saznate čemu služi, više nećete gledati katance na isti način, piše Njuzner.

Katanci koji se koriste na otvorenom, na primer na ogradama ili vratima šupa, stalno su izloženi kiši, vlazi i promenljivim vremenskim uslovima. Vremenom, vlaga može prodreti u unutrašnjost katanca, najčešće kroz otvore na vrhu, gde ulazi metalni luk. Kada voda tamo ostane, mehanizam može zarđati, pa brava počinje da se zaglavljuje i sve je teže otvoriti.

Upravo tu mala rupa na dnu igra važnu ulogu. Njena primarna funkcija je drenaža. Ova rupa, poznata i kao drenažna rupa, omogućava da voda koja je prodrla u kućište jednostavno iscuri. Ovo sprečava zadržavanje vlage i pojavu korozije. Bez ovog jednostavnog, ali korisnog rešenja, katanci bi mnogo brže rđali, ključ bi se teže okretao, a mehanizam bi na kraju mogao potpuno da otkaže.

Osim što služi za drenažu, rupa na dnu katanca ima još jednu praktičnu funkciju.

Unutrašnji mehanizam se može podmazati kroz nju. Dovoljno je naneti malu količinu ulja kroz otvor kako bi se podmazali pokretni delovi, smanjilo trenje i dodatno zaštitio mehanizam od rđe i korozije. Redovno održavanje na ovaj način može značajno produžiti vek trajanja katanca, posebno ako je često izložen spoljašnjim uslovima.

Zato, sledeći put kada kupujete katanac, proverite tu malu, ali važnu rupu. Ako katanac koji koristite napolju već ima drenažnu rupu, uverite se da je okrenuta nadole posle kiše kako bi voda lakše mogla da iscuri. To je mali detalj koji može napraviti veliku razliku u funkcionalnosti i izdržljivosti katanca.