U aprilu se isplaćuje plata za mart, a pošto je mart 2026. godine imao 176 radnih sati, minimalna zarada za taj mesec iznosi 65.296 dinara neto. U maju radnicima na minimalcu stiže aprilska zarada, a kako april ima 168 radnih sati, iznos minimalca je 62.328 dinara neto.

Na osnovu fonda radnih sati, minimalna zarada u prvoj polovini 2026. godine razlikuje se iz meseca u mesec. Za januar, koji ima 176 radnih sati, minimalac iznosi 65.296 dinara, dok je za februar, sa 160 radnih sati, minimalna plata 59.360 dinara. Za mart je ponovo obračunat iznos od 65.296 dinara, dok april i maj donose po 62.328 dinara. U junu, sa 176 radnih sati, minimalna zarada ponovo iznosi 65.296 dinara.

Razlog zbog kojeg minimalac nije isti svakog meseca veoma je jednostavan, svaki mesec ima različit broj radnih sati. Kada mesec ima 160 radnih sati, minimalna zarada iznosi 59.360 dinara, dok za 168 sati radnici primaju 62.328 dinara. U mesecima sa 176 radnih sati minimalac je 65.296 dinara, a kada fond rada dostigne 184 sata, minimalna zarada raste na 68.264 dinara.

Razlika između najnižeg i najvišeg minimalca tokom godine može biti i do oko 9.000 dinara. Najniži minimalac očekuje se u mesecima sa najmanjim fondom radnih sati, dok u mesecima sa najvećim brojem sati plata može preći 68.000 dinara, što predstavlja najviši iznos minimalne zarade u 2026. godini.

Iako se često pominje prosečan minimalac od oko 64.000 dinara, stvarni iznos koji radnici dobijaju zavisi isključivo od kalendara i broja radnih sati u konkretnom mesecu.

